Поменялся формат ЕНТ - Асхат Аймагамбетов

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о причинах изменений в формат проведения ЕНТ.



«Мы об этом говорили в течение двух лет. Поэтому мы полагаем, что и родители, и выпускники заранее подготовлены. Более того, если говорить о формате самого ЕНТ, сам формат не меняется. Меняется только процедура проведения. То есть, если раньше было бумажное ЕНТ – дети приходили и им раздавали бумажные вопросники и они закрашивали эти кружочки, теряли большое количество времени, были вопросы с академической честностью, то начиная с текущего года мы приступаем к электронному ЕНТ», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.



По его словам, здесь очень много преимуществ.



«В том числе реакция на период пандемии, потому что в прошлые годы порядка 120 тысяч выпускников школ проходили ЕНТ в течение 7-10 дней. Понятно, это большой ажиотаж, это очень большое количество детей. В этом году ЕНТ будет проходить три месяца, небольшими группами, в удобное для абитуриентов время», - заключил министр.