Как должен питаться вакцинированный человек - рекомендации врача

Заведующая отделом клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии республиканского диагностического центра, доктор медицинских наук РК и РФ Елена Ковзель рассказала, как должен питаться вакцинированный человек.



«Даже вакцинированный человек все равно должен поддерживать свой иммунный ответ. Если вакцинация показана, конечно, все-таки ее лучше сделать. Если человек вакцинировался, он все равно должен поддерживать активность иммунной системы и защищать себя от активного воздействия вируса. Однозначно нужно поддерживать здоровый образ жизни», - отметила доктор в ходе онлайн-лектория на платформе Zoom.



По ее словам, для поддержания нашей иммунной системы нужны питательные вещества, правильное питание, витамины, микроэлементы.



«Не обязательно принимать пищевые добавки. Можно употреблять обычные витамины: свежие фрукты и овощи, лук, чеснок, нормальное количество жиров. Должно быть обязательно движение, потому что хорошая микроциркуляция поддерживает нормальные функции иммунной системы, клетки взаимодействуют друг с другом. Человек в стрессе находится в состоянии относительной иммуннокомпроментированности. Если человек уверен, что все хорошо у него, соответственно иммуннокомпроментированности будет мало», - добавила Елена Ковзель.





