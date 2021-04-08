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Как должен питаться вакцинированный человек - рекомендации врача

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Как должен питаться вакцинированный человек - рекомендации врача
Фото из открытых источников
Заведующая отделом клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии республиканского диагностического центра, доктор медицинских наук РК и РФ Елена Ковзель рассказала, как должен питаться вакцинированный человек.

«Даже вакцинированный человек все равно должен поддерживать свой иммунный ответ. Если вакцинация показана, конечно, все-таки ее лучше сделать. Если человек вакцинировался, он все равно должен поддерживать активность иммунной системы и защищать себя от активного воздействия вируса. Однозначно нужно поддерживать здоровый образ жизни», - отметила доктор в ходе онлайн-лектория на платформе Zoom.

По ее словам, для поддержания нашей иммунной системы нужны питательные вещества, правильное питание, витамины, микроэлементы.

«Не обязательно принимать пищевые добавки. Можно употреблять обычные витамины: свежие фрукты и овощи, лук, чеснок, нормальное количество жиров. Должно быть обязательно движение, потому что хорошая микроциркуляция поддерживает нормальные функции иммунной системы, клетки взаимодействуют друг с другом. Человек в стрессе находится в состоянии относительной иммуннокомпроментированности. Если человек уверен, что все хорошо у него, соответственно иммуннокомпроментированности будет мало», - добавила Елена Ковзель.




Источник: inform.kz
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