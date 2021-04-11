«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Апреля
+14...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.15 KZT
  • €1 = 515.06 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Производство нефти в Атырауской области выросло в 12 раз за годы Независимости

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Производство нефти в Атырауской области выросло в 12 раз за годы Независимости
Фото: inbusiness.kz
Регион по праву считается нефтедобывающей столицей.

В 12 раз выросло производство нефти в Атырауской области за последние 30 лет. Если в начале 90-х здесь едва добывали четыре миллиона тонн «черного золота», то сегодня ежегодные показатели уже достигли 50 миллионов тонн.

Атырауская область сегодня по праву считается нефтедобывающей столицей. За последние 30 лет эта отрасль сделала настоящий прорыв. Добыча нефти за годы Независимости выросла в 12 раз, а газа в 35 раз.

«У нас есть три крупные компании. Тенгизшевройл на сегодня добывает более 25 миллионов тонн нефти в год. NCOC добывает около 15 миллионов тонн нефти в год. А также наш «Эмбамунайгаз», который добывает более 2,6 миллионов тонн в год», – сказал начальник отдела предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Абдуахит Абишев.

Активно стекаются в регион и инвестиции. За годы Независимости сюда привлекли почти 30 триллионов тенге. Благодаря этому успешно развиваются многие проекты. Как отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев, нефть приносит большую пользу стране.

«Нефть и газ – наше главное богатство. Поэтому нам не стоит бояться стать «сырьевой» страной. Слава богу, у нас этого добра много. А мы будем его продавать и зарабатывать деньги. Поэтому нам нужно развивать эту отрасль», – говорил Первый Президент Казахстана, председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев.

Сегодня на промышленных предприятиях занято около 40 тысяч человек. 12 тысяч из которых работают в обрабатывающей промышленности. За годы Независимости в стране создан нефтехимический комплекс, соответствующий мировым стандартам.

«Открылось множество заводов. В частности, открыты заводы по производству труб. В области сварки работают крупные ТОО. Открыты и работают крупные нефтеперерабатывающие заводы. Полимер продакшн производит пропиленовую кожу. Кроме того, в Атырауской области много инновационных компаний», – добавил Абдуахит Абишев.

Сегодня также идет внедрение новых технологий и цифровых инновационных решений в производственные процессы. Для этого разработана дорожная карта по оцифровке нефтегазовых компаний Атырауской области.



Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:04
Pluto, возражений не имею!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:34

«У нас есть три крупные компании. Тенгизшевройл на сегодня добывает более 25 миллионов тонн нефти в год. NCOC добывает около 15 миллионов тонн нефти в год. А также наш «Эмбамунайгаз», который добывает более 2,6 миллионов тонн в год», – сказал начальник отдела предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Абдуахит Абишев.


У кого у нас?
Тенгизшевроил-20%Казахстана..

NCOC- 17%Казахстана...

Эмбамунайгаз-58%Казахстана... А про Казахгейт уже забыли?!

Нефть и газ – наше главное богатство. Поэтому нам не стоит бояться стать «сырьевой» страной. Слава богу, у нас этого добра много. А мы будем его продавать и зарабатывать деньги. Поэтому нам нужно развивать эту отрасль»,


Гроши с барского стола....
Что потомкам оставим? Пустошь...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Red1
  • 302847066
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 09:49
И чО fuck ? Благодаря тому, что выросло, благосостояние граждан выросло fuck ?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Ирон
  • Vohazab
  • Космос
  • крякозя́бр
  • Red1
  • ЁмоЁ
  • 302847066
 Pluto (Посетители) Сегодня, 09:16
Абвгд, Какой бензин? Вы о чем? Вся экономика в глубоком обмороке ни одного нового завода не построили. А как на счет коррупции на всех этажах власти возросло во сколько раз за 30 лет? Вот в чем гордость за наших чиновников вот чем гордится надо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ирон
  • Vohazab
  • Космос
  • крякозя́бр
  • Red1
  • 302847066
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:08
Я даже не читал, только заголовок увидел и сразу лишь одна мысль. Толку то , если бензином дешёвым не можете обеспечить свой народ!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика