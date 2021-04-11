Производство нефти в Атырауской области выросло в 12 раз за годы Независимости

Регион по праву считается нефтедобывающей столицей.В 12 раз выросло производство нефти в Атырауской области за последние 30 лет. Если в начале 90-х здесь едва добывали четыре миллиона тонн «черного золота», то сегодня ежегодные показатели уже достигли 50 миллионов тонн.Атырауская область сегодня по праву считается нефтедобывающей столицей. За последние 30 лет эта отрасль сделала настоящий прорыв. Добыча нефти за годы Независимости выросла в 12 раз, а газа в 35 раз.«У нас есть три крупные компании. Тенгизшевройл на сегодня добывает более 25 миллионов тонн нефти в год. NCOC добывает около 15 миллионов тонн нефти в год. А также наш «Эмбамунайгаз», который добывает более 2,6 миллионов тонн в год», – сказал начальник отдела предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Абдуахит Абишев.Активно стекаются в регион и инвестиции. За годы Независимости сюда привлекли почти 30 триллионов тенге. Благодаря этому успешно развиваются многие проекты. Как отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев, нефть приносит большую пользу стране.«Нефть и газ – наше главное богатство. Поэтому нам не стоит бояться стать «сырьевой» страной. Слава богу, у нас этого добра много. А мы будем его продавать и зарабатывать деньги. Поэтому нам нужно развивать эту отрасль», – говорил Первый Президент Казахстана, председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев.Сегодня на промышленных предприятиях занято около 40 тысяч человек. 12 тысяч из которых работают в обрабатывающей промышленности. За годы Независимости в стране создан нефтехимический комплекс, соответствующий мировым стандартам.«Открылось множество заводов. В частности, открыты заводы по производству труб. В области сварки работают крупные ТОО. Открыты и работают крупные нефтеперерабатывающие заводы. Полимер продакшн производит пропиленовую кожу. Кроме того, в Атырауской области много инновационных компаний», – добавил Абдуахит Абишев.Сегодня также идет внедрение новых технологий и цифровых инновационных решений в производственные процессы. Для этого разработана дорожная карта по оцифровке нефтегазовых компаний Атырауской области.