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Отказ от какой привычки продлевает жизнь на 28 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:57
Отказ от какой привычки продлевает жизнь на 28 лет
Фото: pixabay
Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет.

Об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института в Швеции.

Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования.

В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.

Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.


Источник: zakon.kz
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