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Эксперты назвали плюсы использования кредитной карты

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Эксперты назвали плюсы использования кредитной карты
Фото: pixabay.com
Они призвали обдуманно открывать кредитную карту.

Эксперты в области банковской сферы заявили, что кредитные карты сегодня являются частью современной жизни и способны не только решать задачи по планированию личного бюджета, но и улучшить кредитную историю, передает агентство «Прайм».

«Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кэшбэк за пользование кредитными средствами. Помимо этого, при помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории», — сказал генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В свою очередь, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков заявил, что кредитные карты являются не только удобным и технологичным продуктом, но и могут улучшить кредитную историю.

«Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных», — добавил он.

В заключение Лагуткин заявил, что решение открыть кредитную карту должно быть хорошо обдумано и тщательно спланировано. Он призвал не брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:00

«Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля...

Очередной лохотрон банковских барыг, вы ещё каспий голд разрекламируйте, народ заманили "бесплатными" переводами- оплатами, сейчас начнут брать комиссию за каждую транзакцию и каспий голд перейдёт в "народный банк" под "крыло" зятька Кулебаева.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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