Эксперты назвали плюсы использования кредитной карты

Они призвали обдуманно открывать кредитную карту.



Эксперты в области банковской сферы заявили, что кредитные карты сегодня являются частью современной жизни и способны не только решать задачи по планированию личного бюджета, но и улучшить кредитную историю, передает агентство «Прайм».



«Плюсов много: высокая скорость одобрения лимита и выпуска самой карты, удобство контроля задолженности и графика платежей в личном кабинете, возможность досрочного погашения, настройка автоплатежей, большой грейс-период и даже кэшбэк за пользование кредитными средствами. Помимо этого, при помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории», — сказал генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.



В свою очередь, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков заявил, что кредитные карты являются не только удобным и технологичным продуктом, но и могут улучшить кредитную историю.



«Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных», — добавил он.



В заключение Лагуткин заявил, что решение открыть кредитную карту должно быть хорошо обдумано и тщательно спланировано. Он призвал не брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять.