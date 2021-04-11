«Казахстанская Венеция» открылась в Туркестане

10 апреля в Туркестане состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.Инвестиционный проект реализован компанией Turkistan Tourism City. Строительство комплекса началось в декабре 2019 года. Объект расположен на площади 20,5 гектара в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Здесь создано свыше 4 тысяч постоянных рабочих мест.Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде "Парад лодок". "Керуен-сарай" не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.Ранее видео комплекса разошлось в Сети, казахстанцы оставляли положительные комментарии по поводу нового строения. В соцсетях комплекс в Туркестане прозвали "казахстанской Венецией" благодаря похожим каналам и лодкам, плывущим вокруг "Керуен-сарая".В церемонии открытия "Керуен-сарая" приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также представитель компании-инвестора Куанышбек Кудайберген.Аскар Мамин также посетил Казахский музыкальный драматический театр Туркестана. Общая площадь здания - свыше 11 тысяч квадратных метров. Это современный комплекс с новейшим оборудованием и всеми необходимыми для театральной деятельности помещениями. Вместимость зрительного зала составляет 510 человек.Глава правительства ознакомился с областной научно-универсальной библиотекой. Это хаб для получения информации и творчества. Три этажа здания поделены на зоны с читальными залами, коворкинг-центрами, студиями фото-, видео- и аудиозаписи, каллиграфии, гончарного искусства, мастерскими, в том числе для создания 3D-моделей, а также киноконцертным залом, кофейней, магазинами книжных сувениров и изделий ручной работы.В научно-исследовательском центре библиотеки находятся книгохранилище, отдел для хранения редких книг и манускриптов, цеха по оцифровке документов, книг и консервации, в том числе единственный в Центральной Азии цех с антиокислительным оборудованием. В рамках рабочей поездки премьер-министр также проинспектировал ход реализации других инвестиционных проектов Туркестана.