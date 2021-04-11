В СКО подтвердился факт выявления бешенства у коров: в регионе готовятся ввести ограничения

В управлении ветеринарии Северо-Казахстанской области подтвердили случай выявления бешенства в Тимирязевском районе, сообщает Петропавловск.news.
Руководитель управления ветеринарии акимата СКО Берик Альжанов подтвердил, что у одной из коров ТОО "Атамекен Агро Тимирязево" был выявлен случай бешенства. Анализ подтвержден лабораторным исследованием.
"Касательно наложения ограничений по бешенству в ТОО "Атамекен Агро Тимирязево" села Докучаево Тимирязевского района. В связи с лабораторным подтверждением диагноза у одной головы КРС на хозяйство предусмотрено наложение ограничительных мероприятий по бешенству. Наложение ограничений и проведение в очаге инфекции всех специальных мероприятий предусмотрены нормативно-правовыми актами в сфере ветеринарии", — сообщил Берик Альжанов.
Он также пояснил, что заражение произошло после контакта с диким животным, которое укусило корову. Правда, не уточнил, какое именно животное имеется в виду.
"Всем известно, что в последнее время участились случаи появления в населённых пунктах диких плотоядных (лисы, корсаки, енотовидные собаки), которые являются возможным источником инфекции. К счастью, заражения людей и массового заболевания животных бешенством не зарегистрировано. После проведения специальных ветеринарных мероприятий (вакцинация, дезинфекция) ограничение с хозяйства будет снято", — дополнил Альжанов.
Ранее сообщалось о том, что на сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления о введении ограничительных мероприятий на территории животноводческого ТОО "Атамекен-Агро-Тимирязево" в селе Докучаево Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.
Как следует из документа, 9 апреля 2021 года главный ветеринарно-санитарный инспектор внес представление, в следствие которого аким Докучаевского сельского округа решил установить ограничительные мероприятия.
"В связи с возникновением заболевания бешенством среди крупного рогатого скота установить ограничительные мероприятия на территории животноводческого комплекса товарищества с ограниченной ответственностью "Атамекен-Агро-Тимирязево" села Докучаево Докучаевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", — говорится в документе.
Никаких дополнительных сведений о зарегистрированных случаях бешенства КРС в селе Докучаево не имеется. Нормативно-правовой акт будет находиться на рассмотрении до 23 апреля.
Бешенство – природно–очаговое, остропротекающее, контагиозное, опасное заболевание вирусной этиологии. Заражение вирусом бешенства сельскохозяйственных и домашних животных происходит при непосредственном контакте с инфицированным животным. Вирус бешенства передается через укус.
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