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Девочка умерла после того, как её отчитали за ролик в TikTok

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Девочка умерла после того, как её отчитали за ролик в TikTok
Иллюстративное фото
12-летняя ученица лицея в алтайском Рубцовске умерла после разговора с завучем. Педагог ругала ее за ведение соцсетей. В начале недели в город приедут детский омбудсмен и представители краевого министерства образования, чтобы «разобраться в ситуации», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на тайга.инфо.

О смерти ученицы пятого класса лицея «Эрудит» сообщил паблик «Инцидент.Рубцовск» во «ВКонтакте». Автор поста пишет со ссылкой на родителей девочки, что учебное заведение всячески старается скрыть и не афишировать произошедшее.

Девочке стало плохо после разговора с завучем. Ее родители отметили, что преподаватель известна своими жестокими методами воспитания и грубым отношением к учащимся.

«Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в ТикТоке. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается», — сообщила одна из подписчик сообщества.

По неподтвержденной информации, девочка могла совершить самоубийство.

Краевое правительство уже отреагировало на инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и работники министерства обороны приедут в Рубцовск, чтобы «разобраться в ситуации». В лицее они проведут прием школьников и их родителей.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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