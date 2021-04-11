Семья чиновников стала "вирусной" в Instagram. Началась проверка

Пользователей соцсетей возмутили должности на госслужбе супруги и сына заместителя акима Аксуссого района Алматинской области Амандоса Сабырбаева. Позже семьей заинтересовались в Агентстве по делам госслужбы.
Амандос Акишевич Сабырбаев работает заместителем акима с июня 2017 года. Его супруга Сауле Сабырбаеа с том же году устроилась начальником отдела предпринимательства Аксусского района.
Их сын Санжар Сабырбаев сейчас работает в акимате Алматинской области - заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.
Видео о семье Сабырбаевых опубликовали сразу несколько Instagram-пабликов.
Комментаторы в Сети шутят и возмущаются по этому поводу.
"В казахских компаниях нет служебных романов, так как все приходятся друг другу родственниками".
"Раньше резюме было "от Баке", теперь "я от родителей".
"Куда простому смертному молодому специалисту, с хорошим образованием,воткнуться? Везде семьями работают чиновники, мест вакантных нет".
Некоторые встали на защиту семьи госслужащих.
"С детства мне знакомые люди, мои соседи, очень простые, я даже до этого времени не знала, какая у них должность, Амандос-ага копает огород сам, в трико и в кирзовых сапогах, а Сауле-тате до сих пор доит корову, после работы естественно. Где они живут, в этом доме еще жил отец Амандос-ага, он был тоже начальником где-то. Очень образцовая семья".
"В настоящее время по данной публикации департаментом Агентства по делам госслужбы по Алматинской области проводится проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Департаменте АДГС по Алматинской области.
В пресс-службах акимата Аксусского района и акимата Алматинской области пока не комментируют данную информацию.
Напомним, по закону в Казахстане госслужащим запрещено принимать родственников на работу. Кандидаты на государственную службу должны будут уведомлять руководство о своих родственниках.
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