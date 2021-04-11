Семья чиновников стала "вирусной" в Instagram. Началась проверка

Пользователей соцсетей возмутили должности на госслужбе супруги и сына заместителя акима Аксуссого района Алматинской области Амандоса Сабырбаева. Позже семьей заинтересовались в Агентстве по делам госслужбы.Амандос Акишевич Сабырбаев работает заместителем акима с июня 2017 года. Его супруга Сауле Сабырбаеа с том же году устроилась начальником отдела предпринимательства Аксусского района.Их сын Санжар Сабырбаев сейчас работает в акимате Алматинской области - заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.Видео о семье Сабырбаевых опубликовали сразу несколько Instagram-пабликов.Комментаторы в Сети шутят и возмущаются по этому поводу."В казахских компаниях нет служебных романов, так как все приходятся друг другу родственниками"."Раньше резюме было "от Баке", теперь "я от родителей"."Куда простому смертному молодому специалисту, с хорошим образованием,воткнуться? Везде семьями работают чиновники, мест вакантных нет".Некоторые встали на защиту семьи госслужащих."С детства мне знакомые люди, мои соседи, очень простые, я даже до этого времени не знала, какая у них должность, Амандос-ага копает огород сам, в трико и в кирзовых сапогах, а Сауле-тате до сих пор доит корову, после работы естественно. Где они живут, в этом доме еще жил отец Амандос-ага, он был тоже начальником где-то. Очень образцовая семья"."В настоящее время по данной публикации департаментом Агентства по делам госслужбы по Алматинской области проводится проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Департаменте АДГС по Алматинской области.В пресс-службах акимата Аксусского района и акимата Алматинской области пока не комментируют данную информацию.Напомним, по закону в Казахстане госслужащим запрещено принимать родственников на работу. Кандидаты на государственную службу должны будут уведомлять руководство о своих родственниках.