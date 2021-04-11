Подросток устроил в школе стрельбу по детям из пистолета

Подросток принес в школу пневматический пистолет и обстрелял учеников в Санкт-Петербурге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Один из учеников принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников", – говорится в сообщении главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу. Никто не пострадал. Пистолет у ученика изъяли преподаватели, сам подросток затем сбежал. Позже в отдел полиции его привела мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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