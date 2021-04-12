Китай признал низкую эффективность своих вакцин

Центры контроля заболеваний Китая (CDC) впервые признали низкую эффективность двух вакцин против COVID-19, произведенных государственными компаниями.
Директор китайского CDC Гао Фу, заявил на конференции, что две вакцины, производимые китайскими компаниями Sinovac и Sinopharm, "не имеют очень высоких показателей защиты". По словам Фу, китайские вакцины используются почти в 20 странах мира.
Препараты не предоставляют очень высокого уровня защиты. Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации, – подчеркнул Гао Фу.
Во время клинических испытаний в Бразилии удалось установить, что эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от инфицирования коронавирусом находится на уровне в 50,4%. По данным самой компании, тяжелое течение Covid-19 препарат предотвращает на 80%. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5 %. Показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта – CanSino – около 65%.
Китай пока не одобрил использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса. Более того: ранее в китайских СМИ и соцсетях активно проводилась кампания с целью посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе.
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