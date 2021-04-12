Принц Филипп незадолго до смерти обратился к сыну с тремя просьбами

Супруг королевы Великобритании принц Филипп незадолго до смерти обратился к своему старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу с тремя просьбами. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона.
По его словам, в эмоциональной беседе у постели в лондонской больнице, где лечился супруг королевы, Филипп попросил сына позаботиться об Елизавете II после его смерти. Принц Филипп также заявил, что Чарльз должен возглавить британскую королевскую семью, и рассказал, по какому пути следует ее вести в предстоящие годы. В завершение беседы супруг королевы выразил желание отправиться домой, чтобы умереть в стенах Виндзорского замка.
Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.
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