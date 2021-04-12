«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Апреля
+20...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.15 KZT
  • €1 = 515.06 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Замакимам двух областей объявят строгий выговор за рост цен на продукты питания

Просмотров:445 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Замакимам двух областей объявят строгий выговор за рост цен на продукты питания
Иллюстративное фото: inform.kz
С начала года цены на социально значимые продукты с Казахстане увеличились на 3,2%

Заместителям акимов двух областей Казахстана будет объявлен строгий выговор за то, что не смогли сдержать цены на социально значимые продукты питания, передает Azattyq Rýhy.

По словам министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, с начала 2021 года цены на социально значимые продукты питания в республике выросли на 3,2%. При этом за аналогичный период 2020 года рост составлял 4,8%, из которых 4,1 процентных пункта пришлись на март – вследствие карантинного ажиотажа.

«В результате принятых оперативных мероприятий нам удалось стабилизировать цены. За последние три недели цены выросли всего на 0,2%», – отметил министр.

Вместе с тем в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост. В частности, больше всего цены выросли в Жамбылской области – на 4,2% и Атырауской области – на 3,8%. В связи с этим глава Минторговли и интеграции предложил применить дисциплинарные меры к курирующим заместителям акимов, которые допустили максимальный рост цен. В этом Бахыта Султанова поддержал первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

«Цены на социально-значимые товары не должны повышаться. В Атырауской, Жамбылской областях мы увидели, что идет рост цен на социально значимые товары. Поэтому заместителям акимов этих областей надо объявить строгие выговоры», – заявил Алихан Смаилов.

Как подчеркнул первый вице-премьер, стабилизация, ситуация не должна отражаться на работе акимов, и работу по сдерживанию цен останавливать нельзя.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
14679677 (Посетители) Сегодня, 13:14
По словам министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, с начала 2021 года цены на социально значимые продукты питания в республике выросли на 3,2%.

Может на 32% или 13,2% но никак не на 3,2%. И почему выговор получает замаким, если топливо дорожает по республике, нац. валюта падает (девальвирует). А больше половины продовольственных товаров (да и все что есть) закупается заграницей в долларах США. Да даже местные производители того же масла сливочного поднимают цены вместе с курсом доллара США. Так может дело не в замакимах??
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика