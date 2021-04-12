Замакимам двух областей объявят строгий выговор за рост цен на продукты питания

С начала года цены на социально значимые продукты с Казахстане увеличились на 3,2%



Заместителям акимов двух областей Казахстана будет объявлен строгий выговор за то, что не смогли сдержать цены на социально значимые продукты питания, передает Azattyq Rýhy.



По словам министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, с начала 2021 года цены на социально значимые продукты питания в республике выросли на 3,2%. При этом за аналогичный период 2020 года рост составлял 4,8%, из которых 4,1 процентных пункта пришлись на март – вследствие карантинного ажиотажа.



«В результате принятых оперативных мероприятий нам удалось стабилизировать цены. За последние три недели цены выросли всего на 0,2%», – отметил министр.



Вместе с тем в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост. В частности, больше всего цены выросли в Жамбылской области – на 4,2% и Атырауской области – на 3,8%. В связи с этим глава Минторговли и интеграции предложил применить дисциплинарные меры к курирующим заместителям акимов, которые допустили максимальный рост цен. В этом Бахыта Султанова поддержал первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.



«Цены на социально-значимые товары не должны повышаться. В Атырауской, Жамбылской областях мы увидели, что идет рост цен на социально значимые товары. Поэтому заместителям акимов этих областей надо объявить строгие выговоры», – заявил Алихан Смаилов.



Как подчеркнул первый вице-премьер, стабилизация, ситуация не должна отражаться на работе акимов, и работу по сдерживанию цен останавливать нельзя.