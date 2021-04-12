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Озвучены два сценария в случае войны в Украине

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Озвучены два сценария в случае войны в Украине
Военнослужащий украинской армии на боевой позиции в Донбассе. © Reuters
Польский политолог Мацей Вишневский заявил, что в случае вооруженного конфликта в Украине события могут развиваться по двум сценариям.

Эксперт уверен, что вооруженный конфликт в Украине, даже локальный, приведет либо к распаду страны, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией.

При этом Вишневский подчеркнул, что Украина в любом случае проиграет полномасштабную войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война".

"Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

При этом Песков отметил, что Россия не собирается двигаться к войне с Украиной и не приемлет какую-то возможность такой войны.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал он. Песков подчеркнул, что также никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.


Источник: tengrinews.kz
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