Президент обратился к казахстанским учёным

По словам главы государства, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегическая задача, подлежащая безусловному решению



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к научным работникам страны, передает Azattyq Rýhy.



«Поздравляю научных работников с профессиональным праздником! Символично, что День казахстанской науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого К. Сатпаева», – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.



По словам главы государства, поддержка перспективных научных исследований, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегические задачи, подлежащие безусловному решению.



В Казахстане ежегодно 12 апреля отмечается День работников науки.



