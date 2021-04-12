«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Апреля
+20...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.15 KZT
  • €1 = 515.06 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент обратился к казахстанским учёным

Просмотров:590 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Президент обратился к казахстанским учёным
Иллюстративное фото: akorda.kz
По словам главы государства, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегическая задача, подлежащая безусловному решению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к научным работникам страны, передает Azattyq Rýhy.

«Поздравляю научных работников с профессиональным праздником! Символично, что День казахстанской науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого К. Сатпаева», – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

По словам главы государства, поддержка перспективных научных исследований, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегические задачи, подлежащие безусловному решению.

В Казахстане ежегодно 12 апреля отмечается День работников науки.



Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pankration and MMA
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:33
Изза символичной зарплаты все умы по заграницам разъехались.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика