Можно ли сдавать ПЦР-тест на коронавирус тем, кто держит ораза

Можно ли сдать ПЦР-тестирование на коронавирус тем, кто держит ораза, ответил член Совета ученых Духовного управления мусульман Казахстана Бауржан Әлиұлы.
«ПЦР-тестирование не нарушит пост. Нарушением могут быть проглатывание пищи, воды, то есть, те вещи, которые попадают в желудок. А ПЦР-тестирование разрешено, поскольку оно не попадает в желудок», - объяснил спикер.
Ранее специалисты ответили, можно ли вакцинироваться во время оразы.
Напомним, в этом году Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Месяц Рамазан составляет 30 дней. 13 мая – Ораза Айт. Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр.
В этом году фитр-садака установлен в размере 420 тенге. Размер садака был рассчитан исходя из средней цены 2 кг муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК.
Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, ифтары будут проводиться с соблюдением санитарных требований. Однако Верховный муфтий сказал, что регионы, расположенные в «зеленых» зонах, должны проводить Рамазан в соответствии с устоявшимися традициями.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.