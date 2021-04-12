Студия танцев на шесте для мусульманок вызвала общественное возмущение

Группа набралась за считанные часы после открытия студии, а сам зал находится рядом с мечетьюОснователи студии подчеркивают, что к стриптизу это не имеет никакого отношения.Танцовщица Лейсан Даулетова создала студию из-за того, что не все направления танцев, которые есть в Казани, подходят для мусульманок, рассказала она в сюжете телеканала «Татарстан 24».Группа набралась за считанные часы после открытия студии, а сам зал находится рядом с мечетью. В школе также действуют особые правила: снимать занятия на камеру и публиковать фотографии запрещено, все уроки проходят с плотно зашторенными окнами, а мужчинам вход запрещен. По словам Даулетовой, заниматься в школе может любая женщина, но именно на мусульманок делается основной упор.«Мы занимаемся спортом в первую очередь для своего здоровья, а не для всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot — это плавные движения с пилоном», — подчеркивает Лейсан Даулетова.