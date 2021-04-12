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Самую большую в истории рыбу-пилу выбросило на берег - СМИ

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 21:51
Самую большую в истории рыбу-пилу выбросило на берег - СМИ
Фото:facebook.com/FWCResearch
Мертвую рыбу-пилу, длиною почти пять метров нашли на берегу в штате Флорида. Сообщается, что это самая большая особь известная исследователям.

Огромную тушу рыбы-пилы (пилорылый скат) выбросило на берег у острова Марвин-Ки во Флориде. Сообщается, что длина найденной рыбы 4,9 метра, это на 20 сантиметров больше самого крупного пилорылого ската, когда-либо попадавшего в руки исследователей.

После вскрытия выяснилось, что особь была беременной и вынашивала яйца, каждое из которых было не менее 10 сантиметров в диаметре. Специалисты надеются, что им удастся установить ее возраст и репродуктивную историю.

Известно, что пилорылые скаты — яйцеживородящие рыбы, достигающие половой зрелости к 10-12 годам. Они вынашивают яйца в течение года и рожают живых мальков длиной около 70 сантиметров.

Сообщается, что сначала апреля это уже вторая рыба-пила, найденная мертвой на берегу. Ранее рыбаки нашли такую же особь, длинною 3,8 метра на побережье в районе острова Куджо-Ки.

Ранее к берегам США прибило доисторическую полутораметровую рыбу.


Источник: tengrinews.kz
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