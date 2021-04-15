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Как записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн - инструкция

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Как записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн - инструкция
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане началась вакцинация от коронавируса. Сообщается, что желающие получить прививку уже могут подавать онлайн-заявки.

Как выяснялось, отправить электронную заявку можно на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile. В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" рассказали, что с начала запуска услуги уже было подано более 20 тысяч обращений.

"Онлайн-заявки помогут организовать процесс вакцинации, не образовывая скопления людей в поликлиниках", - объяснили в ведомстве.

Так, чтобы получить услугу на портале eGov.kz, нужно пройти в раздел "Здравоохранение".

Как записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн - инструкция


Далее необходимо выбрать "Запись на вакцинацию" и отправить запрос.

Как записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн - инструкция


В течение одного рабочего дня в личный кабинет пользователя поступит уведомление с указанием даты, времени и медучреждения, где он получит первую вакцину. При наличии регистрации номера телефона в базе мобильных граждан пользователь получит SMS-уведомление с такой же информацией.

Как записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн - инструкция


В приложении eGov mobile услуга выведена на главную страницу, а в остальном все аналогично.

На главной странице приложения eGov mobile выберите услугу "Запись на вакцинацию".

Затем выберите регион обращения и медицинскую организацию, нажмите на кнопку "Заказать услугу".

Также в АО "НИТ" рассказали, что для получения второго компонента вакцины подавать повторную заявку нет необходимости. Дата и время второго этапа обсуждаются с врачом на приеме.

"Вакцину можно получить в любой поликлинике, доступной в списке, вне зависимости от места прикрепления. Препаратом, применяемым при вакцинации казахстанцев, является Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")", - рассказали в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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