Как записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн - инструкция

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса. Сообщается, что желающие получить прививку уже могут подавать онлайн-заявки.Как выяснялось, отправить электронную заявку можно на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile. В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" рассказали, что с начала запуска услуги уже было подано более 20 тысяч обращений."Онлайн-заявки помогут организовать процесс вакцинации, не образовывая скопления людей в поликлиниках", - объяснили в ведомстве.Так, чтобы получить услугу на портале eGov.kz, нужно пройти в раздел "Здравоохранение".Далее необходимо выбрать "Запись на вакцинацию" и отправить запрос.В течение одного рабочего дня в личный кабинет пользователя поступит уведомление с указанием даты, времени и медучреждения, где он получит первую вакцину. При наличии регистрации номера телефона в базе мобильных граждан пользователь получит SMS-уведомление с такой же информацией.В приложении eGov mobile услуга выведена на главную страницу, а в остальном все аналогично.На главной странице приложения eGov mobile выберите услугу "Запись на вакцинацию".Затем выберите регион обращения и медицинскую организацию, нажмите на кнопку "Заказать услугу".Также в АО "НИТ" рассказали, что для получения второго компонента вакцины подавать повторную заявку нет необходимости. Дата и время второго этапа обсуждаются с врачом на приеме."Вакцину можно получить в любой поликлинике, доступной в списке, вне зависимости от места прикрепления. Препаратом, применяемым при вакцинации казахстанцев, является Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")", - рассказали в ведомстве.