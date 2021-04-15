Цены на нефтепродукты регулируются не государством, а рынком - Минэнерго

Регулирование цен и создание системы распределения «удешевленных» нефтепродуктов малоэффективно и затратно, заявили в ведомстве депутатам.



Недропользователи субсидируют внутренний рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ) Казахстана для удержания низких цен на бензин. В Министерстве энергетики РК ответили на требование депутатов Мажилиса Парламента РК о принятии мер в связи с ростом цен на бензин в Казахстане, передает Azattyq Rýhy.



«На сегодняшний день на внутреннем рынке нефтепродуктов Казахстана наблюдается повышение розничных цен на бензины на автозаправочных станциях (АЗС). При этом отмечаем, что цены на нефтепродукты регулируются не государством (на бензин – с 2015 года, на дизель – с 2016 года), а рынком. Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов – система налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Казахстана, так и в соседних странах (неконтролируемый переток), сезонность спроса, информация о технологических сбоях или капитальных ремонтах на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ)», – говорится в ответе Минэнерго на обращение мажилисменов.



При этом отмечается, что эти обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на соседние рынки, а в случае высоких цен возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ Казахстана. В частности, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах.



«Коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем предоставления более низких цен на перерабатываемое сырье. Разница от экспортной цены нефти составляла около 50 долларов за тонну, сейчас она выросла до 80-130 долларов за тонну нефти в зависимости от направления поставки нефти.



На сегодня цена нефти, поставляемой на переработку на Атырауский нефтеперерабатывающий завод, колеблется на уровне 20-45 тыс. тенге за тонну, что в перерасчете составляет 6,5-15,2 доллара за баррель. При этом рыночные котировки нефти на сегодня уже перевалили за 60 долларов за баррель. В настоящее время по отдельным регионам недропользователи поставляют на внутренний рынок около 75-80% добываемого сырья, при том что контрактные обязательства существенно меньше», – говорится в сообщении.



Практика показывает, что государственное регулирование цен не позволяет оперативно реагировать на внешние факторы – государственные органы неохотно идут на пересмотр цен, несмотря на объективные условия. Кроме того, невозможно учесть все конкретные условия каждой конкретной АЗС, теряются условия для здоровой конкуренции между ними, обращают внимание в Минэнерго.



«Соответственно при введении государственного регулирования следует ожидать установления низких цен, которые могут быть оторваны от объективной ситуации. В краткосрочной перспективе это может привести как к локальным, так и масштабным сбоям в цепочке поставок, перебоям в поставке нефтепродуктов.



Долгосрочно такая ситуация с потерей доходов от реализации нефти при сопутствующем увеличении объемов поставок нефти на внутренний рынок может иметь негативные последствия – снижение инвестиционной привлекательности отрасли и, соответственно, добычи нефти по мере истощения действующих месторождений, снижение экспорта нефти и объемов нефтесервисных работ», – отмечают в ведомстве.



По данным Минэнерго, аналогичный уровень цен складывался в Казахстане три года назад, в марте 2018 года. Тогда он составил в среднем 162,6 тенге за литр при диапазоне цен от 155 до 172 тенге за литр.



Регулирование цен и создание системы распределения «удешевленных» нефтепродуктов является малоэффективным и затратным методом:



первое – выгодами низких цен могут воспользоваться не только малообеспеченные граждане, но и жители приграничных районов соседних государств;

второе – создаются условия для теневого вывоза нефтепродуктов на экспорт по различным схемам;

третье – создаются существенные риски для стабильного развития нефтегазодобывающей отрасли.

«С учетом уже выстроенной системы формирования доходов государства и системы защиты социально уязвимых слоев населения, полагаем, что нет альтернативы построению рыночных взаимоотношений, в частности в секторе торговли ГСМ. То есть через рыночные механизмы обеспечить приток инвестиций в отрасль, рост доходов недропользователей, занятость населения и в конечно итоге налоговые поступления в бюджет. Уже за счет роста налоговых поступлений увеличить расходы по адресной социальной помощи.



Конечно же надо продолжать работу по улучшению транспарентных условий ценообразования на рынке. Возвращаясь к вопросу о высокой волатильности топливного рынка, его чувствительности – несомненно информация о текущих ремонтных работах на Атырауском НПЗ и ожидаемой плановой остановке на ремонт Шымкентского НПЗ могла отразиться на стоимости нефтепродуктов», – говорится в ответе ведомства.



В качестве инструмента по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов законодательством предусмотрены полномочия Министерства энергетики РК по регулированию объемов официального экспорта нефтепродуктов. В рамках данного механизма министерством, начиная с января 2021 года, поставки на экспорт были исключены.



«Текущий уровень запасов бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне благодаря принятым мерам. По сравнению с началом года запасы выросли практически на 60 тыс. тонн, до 270 тыс. тонн. С учетом вышесказанного ожидаем, что цены на рынке будут стабилизированы», – утверждают в Минэнерго.



Напомним, ранее депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии «Nur Otan» Альберт Рау выразил недовольство ростом цен на ГСМ в Казахстане и потребовал Правительство выработать и внедрить эффективные механизмы регулирования цен на бензин.