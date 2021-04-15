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16 казахстанцев заразились коронавирусом после вакцинации - Минздрав

Просмотров:626 Опубликовано: Сегодня, 13:22
16 казахстанцев заразились коронавирусом после вакцинации - Минздрав
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
16 казахстанцев заразились коронавирусом, после того как вакцинировались от этой инфекции. Об этом сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана в ответе на официальный запрос.

"На сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией после получения вакцинации (первого и второго этапа). Среди этих случаев самая поздняя дата с момента второго этапа вакцинации - четвертая неделя", - сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что иммунитет после вакцинации против коронавирусной инфекции формируется после шести недель с момента получения второго компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что в Алматы врач заразился коронавирусом после того, как вакцинировался от этой инфекции. Однако он говорит, что знал о риске заражения, и все равно рекомендует прививку.

По словам доктора медицины, биолога и руководителя Medsupportkz Ботагоз Каукеновой, заболеть после вакцинации можно, например, в день, когда поставили прививку.

"Антитела не содержатся в вакцине, они создаются вашим телом в ответ на вакцину. Чтобы сделать антитела, организму нужно время. Обычно это занимает 2-3 недели. Через 3 недели после первой дозы "Спутника V" вам нужно будет сделать вторую дозу. И вот через 2-3 недели после второй дозы у вас выработается хороший уровень антител, который будет вас защищать", - пояснила она.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 15:14
babe,Так вроде ясно написал, никто, никакой гарантии не даёт, ещё с вас письменное согласие возьмут, что вы не против, что вам впердолят раствор в тело. Вакцины годами изучают, на десятках миллионах людей, а вы хотите гарантии, кто вам их даст, чтобы за это отвечать потом?
 
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babe (Посетители) Сегодня, 15:09
302847066,
Расшифруйте ваш посыл
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 15:01
babe,Я вам сейчас, такую не приятную вещь скажу, никто ни какой гарантии на жизнь, не даёт... Спросите у тех, кто уже сделал...
 
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babe (Посетители) Сегодня, 14:51
Любая вакцина это не гарантия не заболеть! Вакцина - гарантия не заболеть тяжело и не отправиться на тот свет!
 
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  • babe
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 14:09
Вакцинация от короны не для того чтобы не заразиться, а чтобы легко перенести болезнь. Напримере Президента Аргентины
 
 

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