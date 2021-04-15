16 казахстанцев заразились коронавирусом после вакцинации - Минздрав

16 казахстанцев заразились коронавирусом, после того как вакцинировались от этой инфекции. Об этом сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана в ответе на официальный запрос.
"На сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией после получения вакцинации (первого и второго этапа). Среди этих случаев самая поздняя дата с момента второго этапа вакцинации - четвертая неделя", - сообщили в комитете.
В ведомстве отметили, что иммунитет после вакцинации против коронавирусной инфекции формируется после шести недель с момента получения второго компонента вакцины.
Ранее сообщалось, что в Алматы врач заразился коронавирусом после того, как вакцинировался от этой инфекции. Однако он говорит, что знал о риске заражения, и все равно рекомендует прививку.
По словам доктора медицины, биолога и руководителя Medsupportkz Ботагоз Каукеновой, заболеть после вакцинации можно, например, в день, когда поставили прививку.
"Антитела не содержатся в вакцине, они создаются вашим телом в ответ на вакцину. Чтобы сделать антитела, организму нужно время. Обычно это занимает 2-3 недели. Через 3 недели после первой дозы "Спутника V" вам нужно будет сделать вторую дозу. И вот через 2-3 недели после второй дозы у вас выработается хороший уровень антител, который будет вас защищать", - пояснила она.
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