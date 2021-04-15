«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.99 KZT
  • €1 = 515.29 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕНПФ убрал существенную причину для отказа в досрочном изъятии

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 14:15
ЕНПФ убрал существенную причину для отказа в досрочном изъятии
Фото из открытых источников
Теперь фонд прописал точное время, когда будет происходить переоценка пенсионных накоплений, что в идеале должно повлиять на статистику отказов по причине неправильно указанных сумм.

Отказов в досрочном изъятии пенсионных накоплений будет меньше. Финансовый регулятор внес поправки, которые регламентируют сроки, когда будет производиться переоценка инвестиционного дохода в структуре пенсионных накоплений казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Речь идет в первую очередь о новом порядке расчета стоимости условной единицы пенсионных активов, утвержденных Постановлением правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 31 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка».

«Согласно новому порядку расчет осуществляется на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца. (…) Поскольку пенсионные активы являются долгосрочными инвестициями, проведение расчета стоимости условной единицы на еженедельной основе (по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца) позволяет сгладить ежедневные возможные колебания пенсионных накоплений на ИПС вкладчиков (получателей), обусловленные краткосрочным рыночным изменением стоимости финансовых инструментов и инвестиционного дохода по ним», – поясняют в пенсионном фонде.

Таким образом, отмечают в ЕНПФ, возможные изменения в выписках с индивидуального пенсионного счета, предоставляемых вкладчикам, в части инвестдохода будут отражаться на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня каждого месяца. При этом информация о всех поступлениях пенсионных взносов, а также осуществленных выплатах и переводах будет по-прежнему отражаться ежедневно при проведении операций в полном объеме.

Ранее inbusiness.kz уже сообщал, что одной из наиболее частых причин для отказа в досрочном изъятии пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передачу частным управляющим является волатильность инвестдохода, которая напрямую влияет на размер доступной к изъятию суммы и, соответственно, приводила к аннулированию заявки. Теперь, согласно регламенту, подавая заявку на изъятия в сроки после переоценки инвестдохода, процент отказов для заявителей может существенно снизиться.


Источник: inbusiness.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика