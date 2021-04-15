ЕНПФ убрал существенную причину для отказа в досрочном изъятии

Теперь фонд прописал точное время, когда будет происходить переоценка пенсионных накоплений, что в идеале должно повлиять на статистику отказов по причине неправильно указанных сумм.
Отказов в досрочном изъятии пенсионных накоплений будет меньше. Финансовый регулятор внес поправки, которые регламентируют сроки, когда будет производиться переоценка инвестиционного дохода в структуре пенсионных накоплений казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Единый накопительный пенсионный фонд».
Речь идет в первую очередь о новом порядке расчета стоимости условной единицы пенсионных активов, утвержденных Постановлением правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 31 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка».
«Согласно новому порядку расчет осуществляется на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца. (…) Поскольку пенсионные активы являются долгосрочными инвестициями, проведение расчета стоимости условной единицы на еженедельной основе (по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца) позволяет сгладить ежедневные возможные колебания пенсионных накоплений на ИПС вкладчиков (получателей), обусловленные краткосрочным рыночным изменением стоимости финансовых инструментов и инвестиционного дохода по ним», – поясняют в пенсионном фонде.
Таким образом, отмечают в ЕНПФ, возможные изменения в выписках с индивидуального пенсионного счета, предоставляемых вкладчикам, в части инвестдохода будут отражаться на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня каждого месяца. При этом информация о всех поступлениях пенсионных взносов, а также осуществленных выплатах и переводах будет по-прежнему отражаться ежедневно при проведении операций в полном объеме.
Ранее inbusiness.kz уже сообщал, что одной из наиболее частых причин для отказа в досрочном изъятии пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передачу частным управляющим является волатильность инвестдохода, которая напрямую влияет на размер доступной к изъятию суммы и, соответственно, приводила к аннулированию заявки. Теперь, согласно регламенту, подавая заявку на изъятия в сроки после переоценки инвестдохода, процент отказов для заявителей может существенно снизиться.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.