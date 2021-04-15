ЕНПФ убрал существенную причину для отказа в досрочном изъятии

Теперь фонд прописал точное время, когда будет происходить переоценка пенсионных накоплений, что в идеале должно повлиять на статистику отказов по причине неправильно указанных сумм.



Отказов в досрочном изъятии пенсионных накоплений будет меньше. Финансовый регулятор внес поправки, которые регламентируют сроки, когда будет производиться переоценка инвестиционного дохода в структуре пенсионных накоплений казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Единый накопительный пенсионный фонд».



Речь идет в первую очередь о новом порядке расчета стоимости условной единицы пенсионных активов, утвержденных Постановлением правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 31 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка».



«Согласно новому порядку расчет осуществляется на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца. (…) Поскольку пенсионные активы являются долгосрочными инвестициями, проведение расчета стоимости условной единицы на еженедельной основе (по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца) позволяет сгладить ежедневные возможные колебания пенсионных накоплений на ИПС вкладчиков (получателей), обусловленные краткосрочным рыночным изменением стоимости финансовых инструментов и инвестиционного дохода по ним», – поясняют в пенсионном фонде.



Таким образом, отмечают в ЕНПФ, возможные изменения в выписках с индивидуального пенсионного счета, предоставляемых вкладчикам, в части инвестдохода будут отражаться на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня каждого месяца. При этом информация о всех поступлениях пенсионных взносов, а также осуществленных выплатах и переводах будет по-прежнему отражаться ежедневно при проведении операций в полном объеме.



Ранее inbusiness.kz уже сообщал, что одной из наиболее частых причин для отказа в досрочном изъятии пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передачу частным управляющим является волатильность инвестдохода, которая напрямую влияет на размер доступной к изъятию суммы и, соответственно, приводила к аннулированию заявки. Теперь, согласно регламенту, подавая заявку на изъятия в сроки после переоценки инвестдохода, процент отказов для заявителей может существенно снизиться.