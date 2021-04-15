Правила уплаты ЕСП изменили в Казахстане

Правила уплаты единого совокупного платежа (ЕСП) изменились в Казахстане. Нововведения вступят в силу 22 апреля.
Премьер-министр Аскар Мамин подписал изменение в постановление правительства об утверждении правил уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата.
Теперь единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой. Уплата будет производиться по месту жительства. Плательщик должен будет внести ЕСП наличными либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет госкорпорации.
"При этом указанные организации не принимают единый совокупный платеж в случае несоответствия его размеру единого совокупного платежа", - отмечается в документе.
ЕСП может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года.
Постановление было опубликовано 12 апреля. Оно вступит в действие 22 апреля и распространится на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане ввели новый правовой режим единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых.
Он предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Платить ЕСП могут только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.
Размер ЕСП - 1 МРП в месяц для городских жителей и 0,5 МРП - для сельских жителей. Уплачивая такой минимальный налог, самозанятые казахстанцы подключаются к системам медицинского страхования, пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.
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