«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.99 KZT
  • €1 = 515.29 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Там им место»: Герб Казахстана и табличку прокуратуры обнаружили на свалке

Просмотров:1164 Опубликовано: Сегодня, 16:14
«Там им место»: Герб Казахстана и табличку прокуратуры обнаружили на свалке
Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»
Компетентные органы выясняют, как герб Казахстана старого образца и табличка прокуратуры Актогайского района оказались на мусорной свалке. В это время пользователи Сети поспешили предоставить свою версию произошедшего.

«Прокуратура Актогайского района выбросила мусор, среди которого имеется герб старого образца», – говорится в описании к видео в группе pvl_times в Instagram.

На пост отреагировали представители областной прокуратуры Павлодарского региона.

«Прокуратурой области проводится служебная проверка относительно содержимого на видеоролике. Также в рамках материала КУИ полицией начаты проверочные мероприятия. Обстоятельства выясняются», – сказано в комментарии.

Между тем подписчики паблика предоставили свою версию произошедшего.

«Как всегда обвинят хозяйственную часть, а вышку не тронут. Так и живем», «Все правильно сделали. Там им и место», «У акимата денег на утиль не хватило? Все разобрали по карманам?», «Получается, прокуратура сама себя и оштрафует?», «Кошмар!» – пишут они в комментариях.

К слову, в Казахстане есть специальные правила замены и уничтожения государственных символов РК, не соответствующих национальным стандартам. Среди которых – нарушение формы, размеров или технических требований.

Уничтожение госсимволов производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения.

Также неправильная утилизация является незаконным использованием государственных символов.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика