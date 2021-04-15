«Там им место»: Герб Казахстана и табличку прокуратуры обнаружили на свалке

Компетентные органы выясняют, как герб Казахстана старого образца и табличка прокуратуры Актогайского района оказались на мусорной свалке. В это время пользователи Сети поспешили предоставить свою версию произошедшего.«Прокуратура Актогайского района выбросила мусор, среди которого имеется герб старого образца», – говорится в описании к видео в группе pvl_times в Instagram.На пост отреагировали представители областной прокуратуры Павлодарского региона.«Прокуратурой области проводится служебная проверка относительно содержимого на видеоролике. Также в рамках материала КУИ полицией начаты проверочные мероприятия. Обстоятельства выясняются», – сказано в комментарии.Между тем подписчики паблика предоставили свою версию произошедшего.«Как всегда обвинят хозяйственную часть, а вышку не тронут. Так и живем», «Все правильно сделали. Там им и место», «У акимата денег на утиль не хватило? Все разобрали по карманам?», «Получается, прокуратура сама себя и оштрафует?», «Кошмар!» – пишут они в комментариях.К слову, в Казахстане есть специальные правила замены и уничтожения государственных символов РК, не соответствующих национальным стандартам. Среди которых – нарушение формы, размеров или технических требований.Уничтожение госсимволов производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения.Также неправильная утилизация является незаконным использованием государственных символов.