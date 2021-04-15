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Дефицит школ грозит Казахстану после рекорда по рождаемости

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Дефицит школ грозит Казахстану после рекорда по рождаемости
Фото: freepik.com
2020 год поставил новый рекорд по числу рожденных маленьких казахстанцев: сразу почти 460 тыс человек. Ранее показатель стабильно держался около 400 тыс. Всем этим детям понадобится школа уже через шесть-семь лет.

По данным МОН РК, в Казахстане сегодня функционируют 7429 школ, в которых обучается порядка 3,4 млн учеников. Из них 137 школ — трехсменные, еще 34 школы находятся в аварийном состоянии.

По данным primeminister.kz, общий дефицит ученических мест, на конец прошлого года по всем 17 регионам страны составлял более 168 тыс. В то же время директор департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Ляззат Шонаева утверждает, что в 2021 году дефицит ученических мест составляет 264,8 тыс.

К слову, все цифры указывают на острейшую нехватку школ в стране. Для решения проблемы планируют использовать разные механизмы — государственно-частное партнерство (ГЧП), развитие сети частных школ, целевое строительство из госбюджета, строительство школ из модульных конструкций.

В настоящее время министерством образования и науки РК совместно с акиматами составляются дорожные карты в части строительства 800 школ.

Тянуть с решением проблемы нельзя, так как на официальном ресурсе премьер-министра РК сообщается, что с учетом демографических и миграционных процессов ситуация с нехваткой инфраструктуры среднего образования в городах может ухудшиться. По прогнозам, к 2025 году дефицит мест составит около 670 тыс.

Тем временем 2020 год поставил новый рекорд по числу рожденных маленьких казахстанцев: сразу почти 460 тыс человек. Ранее показатель стабильно держался около 400 тыс. Всем этим детям понадобится школа уже через шесть-семь лет.

Без скорейшего подключения всех возможных механизмов, включая ГЧП, стимулирование инвесторов и застройщиков и так далее, Казахстан рискует столкнуться с настоящим коллапсом в системе образования.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 18:44
А ещё их семьям, в следствии пополнения понадобится жилищные условия улучшать.
Кто-нибудь и об этом думает? Когда причитающиеся сотки для ИЖС выделять начнёте?!
 
 

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