Дефицит школ грозит Казахстану после рекорда по рождаемости

2020 год поставил новый рекорд по числу рожденных маленьких казахстанцев: сразу почти 460 тыс человек. Ранее показатель стабильно держался около 400 тыс. Всем этим детям понадобится школа уже через шесть-семь лет.



По данным МОН РК, в Казахстане сегодня функционируют 7429 школ, в которых обучается порядка 3,4 млн учеников. Из них 137 школ — трехсменные, еще 34 школы находятся в аварийном состоянии.



По данным primeminister.kz, общий дефицит ученических мест, на конец прошлого года по всем 17 регионам страны составлял более 168 тыс. В то же время директор департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Ляззат Шонаева утверждает, что в 2021 году дефицит ученических мест составляет 264,8 тыс.



К слову, все цифры указывают на острейшую нехватку школ в стране. Для решения проблемы планируют использовать разные механизмы — государственно-частное партнерство (ГЧП), развитие сети частных школ, целевое строительство из госбюджета, строительство школ из модульных конструкций.



В настоящее время министерством образования и науки РК совместно с акиматами составляются дорожные карты в части строительства 800 школ.



Тянуть с решением проблемы нельзя, так как на официальном ресурсе премьер-министра РК сообщается, что с учетом демографических и миграционных процессов ситуация с нехваткой инфраструктуры среднего образования в городах может ухудшиться. По прогнозам, к 2025 году дефицит мест составит около 670 тыс.



Тем временем 2020 год поставил новый рекорд по числу рожденных маленьких казахстанцев: сразу почти 460 тыс человек. Ранее показатель стабильно держался около 400 тыс. Всем этим детям понадобится школа уже через шесть-семь лет.



Без скорейшего подключения всех возможных механизмов, включая ГЧП, стимулирование инвесторов и застройщиков и так далее, Казахстан рискует столкнуться с настоящим коллапсом в системе образования.