Кошку назначили главой полиции в Японии

Полицейское управление японского города Тояма назначило на пост главы ведомства кошку по кличке Коко. Такую должность она заслужила после того, как стала участницей спасения жизни человека.Сообщается, что летом прошлого года местная жительница заметила кошку, которая неотрывно смотрела в одну точку. Женщина проследила за взглядом животного и увидела, что кошка смотрит на лежащего без сознания мужчину в оросительном канале. Благодаря наблюдательной кошке пострадавшему вовремя оказали помощь, и он остался жив.За заслуги Коко назначили главой полицейского управления. Правда, всего на один день. Церемония назначения проходила в торжественной обстановке. Животное одели в полицейскую форму с фуражкой. Кошка поставила лапой печать на присяге, торжественно "пообещав и далее быть бдительной во время прогулок". Также она поучаствовала в уроке по безопасности дорожного движения в одной из начальных школ Тоямы.Ранее в той же Японии кошка по кличке Тама была назначена начальником провинциальной железнодорожной станции Киси. До назначения Тамы на пост региональная железнодорожная линия терпела убытки, а с самой станции годом ранее уволился последний сотрудник. Трехцветная Тама, гулявшая по платформе в форменной фуражке железнодорожного служащего, моментально стала знаменитой. Посмотреть на нее со всей Японии съезжались толпы туристов.Скупая сувениры, они придали мощный импульс развитию местного бизнеса. Благодаря кошке число людей, воспользовавшихся услугами Кисигавской железнодорожной линии, увеличилось на 55 тысяч. Это дало местной экономике прирост в 1,1 миллиарда иен (488,4 миллиона рублей). За такие достижения в 2013 году Тама была выдвинута на пост вице-президента компании Wakayama Electric Railway. В 2015 году кошка умерла. Во время погребальной церемонии, которая прошла по канонам синтоизма, кошку возвели в статус божества.