Навальный выпустил фильм о «валдайской даче Путина»

На Youtube-канале Алексея Навального вышло новое видео под названием "Тайны валдайской дачи Путина". Речь в нем идет о "любимой и, видимо, поэтому самой секретной" даче президента России на Валдае площадью в 150 гектаров с особняком в 3500 квадратных метров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Navalny.com.
В фильме рассказывается, что в Новгородской области находится 100 гектаров между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежащими бизнесмену Юрию Ковальчуку. По данным канала, на этой части располагается резиденция - дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха.
Авторы фильма рассказывают, что Ковальчук сдает эту часть полуострова в аренду - управлению делами президента.
В фильме говорится, что на полуострове расположен четырехэтажный особняк площадью 3500 квадратных метров. На берегу стоит китайский павильон, это такой гостевой домик. Его строила та же фирма УК "Кредо", что сейчас отвечает за стройку дворца в Прасковеевке.
Напомним, ранее Алексей Навальный выпустил фильм про "дворец Путина", который набрал 115 миллионов просмотров на Youtube. Между тем сам оппозиционер Алексей Навальный уже почти три месяца находится в тюрьме.
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