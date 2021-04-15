Что произойдёт, если пить воду с лимоном ежедневно

Вода с лимоном гораздо полезнее ароматизированных соков или недиетических газированных напитков с высоким содержанием сахара. Об этом рассказала американский диетолог Эми Стивенс.
По словам эксперта, одно из ключевых преимуществ воды с лимоном - витамин C, который укрепляет здоровье. Он способствует выработке коллагена - жизненно важного белка, который является частью соединительной ткани, необходимой для заживления ран, укрепляет иммунитет, борется с вирусами, бактериями и помогает при простуде, улучшает усвояемость ключевых минералов.
"Я часто рекомендую воду с лимоном во время еды, чтобы улучшить усвояемость железа, особенно спортсменам и людям с анемией", - говорит диетолог.
Один лимон содержит около 30 миллиграммов витамина C: это 33 процента от 90 миллиграммов рекомендованной суточной нормы для мужчин и 40 процентов от 75 миллиграммов для женщин.
При этом стоит отметить, что другие цитрусовые содержат гораздо больше витамина С. Например, среднего размера апельсин и три четверти чашки грейпфрутового сока - это 70 миллиграммов аскорбиновой кислоты.
Вода с лимоном также ускоряет метаболизм, улучшает пищеварение, помогает похудеть, а также предотвратить образование камней в почках за счет значительного увеличения уровня цитрата в моче.
Стивенс рекомендует выпивать в течение дня один или два стакана лимонного сока во время еды и один стакан между приемами пищи. В день можно использовать сок двух-трех лимонов (это четыре-шесть столовых ложек), отметила специалист.
Однако добавлять лимон в каждый стакан воды необязательно. Лимонный сок очень кислый, а чрезмерное употребление напитка может разрушить эмаль зубов.
"Поэтому я советую пить воду с лимоном через трубочку. Так жидкость будет меньше контактировать с зубами", - пояснила Стивенс. Она добавила, что ежедневное употребление воды с лимоном может принести пользу организму, особенно в том случае, если она заменяет сладкие напитки.
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