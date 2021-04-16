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Улан Алипов освобождён от должности главы «КазАвтоЖола» после критики Токаева

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Улан Алипов освобождён от должности главы «КазАвтоЖола» после критики Токаева
Фото из открытых источников
Улан Алипов освобожден от должности председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» после критики со стороны президента Касым-Жомарта Токаева.

Информацию об освобождении Алипова от должности сегодня подтвердили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, 9 апреля Токаев заявил о том, что состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. По словам главы государства, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно. Президент поручил правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Expert
  • tolk
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:27
DiDa, нет, теперь его в Актау отправят))) в акимат))
 
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  • Sportikus
 DiDa (Посетители) Сегодня, 11:07
Значит, скоро ждем очередное уголовное дело, по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества???
 
 

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