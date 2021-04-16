Улан Алипов освобождён от должности главы «КазАвтоЖола» после критики Токаева

Улан Алипов освобожден от должности председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» после критики со стороны президента Касым-Жомарта Токаева.



Информацию об освобождении Алипова от должности сегодня подтвердили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.



Напомним, 9 апреля Токаев заявил о том, что состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. По словам главы государства, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно. Президент поручил правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.