Ахметжанов сменил Шпекбаева на посту главы антикоррупционной службы Казахстана

Марат Ахметжанов сменил Алика Шпекбаева на посту главы антикоррупционной службы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.



«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича председателем агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», - говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева.



Указом главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности главы «антикора».



Другим распоряжением президента Марат Ахметжанов освобожден от должности заместителя генерального прокурора.



Ахметжанов был заместителем генпрокурора с июня 2016 года, до этого с января того же года он возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области, а еще раньше – с декабря 2014 года по январь 2016 года был руководителем департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области.



Шпекбаев возглавлял антикоррупционную службу с июня 2019 года, до этого с декабря 2017 года он был председателем агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции (АДГСПК), а еще раньше – с сентября 2016 года – заместителем главы АДГСПК.