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Ахметжанов сменил Шпекбаева на посту главы антикоррупционной службы Казахстана

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Ахметжанов сменил Шпекбаева на посту главы антикоррупционной службы Казахстана
Фото из открытых источников
Марат Ахметжанов сменил Алика Шпекбаева на посту главы антикоррупционной службы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича председателем агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», - говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева.

Указом главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности главы «антикора».

Другим распоряжением президента Марат Ахметжанов освобожден от должности заместителя генерального прокурора.

Ахметжанов был заместителем генпрокурора с июня 2016 года, до этого с января того же года он возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области, а еще раньше – с декабря 2014 года по январь 2016 года был руководителем департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области.

Шпекбаев возглавлял антикоррупционную службу с июня 2019 года, до этого с декабря 2017 года он был председателем агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции (АДГСПК), а еще раньше – с сентября 2016 года – заместителем главы АДГСПК.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 12:45
А чО так? Не того "хлопнули"? ;)
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 11:57
в антикоре чистка началась?
 
 

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