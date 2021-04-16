Казахи создали в Японии своё сообщество

Казахи создали в Японии свое сообщество. Учредительное собрание состоялось в посольстве Казахстана, передает МИД.



По данным посольства Казахстана, сейчас в Японии на постоянной основе проживают 191 казахстанец и около 70 этнических казахов из Китая, Монголии и Узбекистана, которые находятся в стране по работе или учебе.



Главой ассоциации казахов в Японии стал Абдибек Калыбек, который работает хирургом в клинике Университета Juntendo. Он презентовал деятельность объединения: налаживание делового взаимодействия, реализация культурно-гуманитарных проектов и информационная поддержка казахстанско-японского сотрудничества.



МИД отмечает, что с 2018 года в Японии также действует ассоциация казахстанских студентов, основной целью которой является содействие в адаптации к быту, учебному процессу и социокультурной среде.