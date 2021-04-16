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Казахи создали в Японии своё сообщество

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Казахи создали в Японии своё сообщество
Фото Pixabay.com
Казахи создали в Японии свое сообщество. Учредительное собрание состоялось в посольстве Казахстана, передает МИД.

По данным посольства Казахстана, сейчас в Японии на постоянной основе проживают 191 казахстанец и около 70 этнических казахов из Китая, Монголии и Узбекистана, которые находятся в стране по работе или учебе.

Главой ассоциации казахов в Японии стал Абдибек Калыбек, который работает хирургом в клинике Университета Juntendo. Он презентовал деятельность объединения: налаживание делового взаимодействия, реализация культурно-гуманитарных проектов и информационная поддержка казахстанско-японского сотрудничества.

МИД отмечает, что с 2018 года в Японии также действует ассоциация казахстанских студентов, основной целью которой является содействие в адаптации к быту, учебному процессу и социокультурной среде.


Источник: tengrinews.kz
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