Как антироссийские санкции могут повлиять на Казахстан

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Так, США вводят чрезвычайное положение в связи "с угрозой нацбезопасности" со стороны РФ. Российский финансовый рынок тут же отреагировал на это заявление, биржевые индексы начали падать, курс рубля также показал ослабление, правда к вечеру немного укрепился. Каким образом антироссийские санкции могут отразиться на экономике Казахстана, и что делать в этом случае, журналист спросил у казахстанских экспертов.



Как отметил экономист Андрей Чеботарев, заявление о введение санкций прежде всего повлияло на рубль, он сначала обвалился на 2%, потом окреп.



Тенге не обратил внимания на это. Российский рынок акций на нас вообще никак не влияет. На акции больше влияет американский рынок, потому что он влияет на весь мир. В целом же, конечно, мы заложники нашего союза, они наши главные торговые партнеры. Скажется на них, скажется и на нас. У нас пошло падение тенге и рост цены на нефть. Параллельно с объявлением о санкциях сильно росла цена на нефть от 63 до 66 долларов. И это спасло тенге от ослабления, - пояснил эксперт.



Экономист отметил, что российский рубль очень волатилен в отличие от тенге и быстрее реагирует на внешние риски.



Наш тенге более неповоротливый, рынок меньше, объемы торговли меньше. Нацбанк самый крупный игрок. А у них рубль очень волатильный, часто меняется курс. Был около 77 рублей за доллар, потом Байден позвонил Путину и он окреп до 75, потом Байден сказал о санкциях и он обвалился до 77, и вчера он окреп до 76, более часто меняет свой курс, чем тенге, - сказал Чеботарев.



Он полагает, что в данном случае никакие превентивные меры принять мы не можем.



Об этом писал советник главы Нацбанка в статье "Рублевая ловушка". Мы находимся в рублевой ловушке, наша экономика зависит от российской. Поэтому выход только в диверсификации и выпуске продукции и снижении импортозависимости от российских товаров. На это потребуется не один-два года, это длительный путь, - резюмировал он.



В свою очередь доктор экономических наук Рахман Алшанов отметил, что западные санкции вводятся против России не впервые и они отразились позитивно на российской экономике.



Россия на их фоне мобилизовалась и подняла многие сектора своей экономики: судостроительство, военно-промышленный комплекс, другие сектора экономики. Все это возрождается и, я думаю, позволит России создать мощную диверсификационную экономику. Успехи в военно-промышленном комплексе говорят, что потенциал у России есть и остается, - сказал он.



Он также уверен, что антироссийские санкции отразятся негативно на экономике Казахстана, в первую очередь, на финансовом рынке, и решать эту проблему можно.



Мы с Россией партнеры, хотя были у нас и торговые войны, сейчас все стабилизировать, но нет-нет вспыхивает под давлением некоторых региональных предприятий, отраслей, что надо защитить рынок, устранить препятствия по поставке мяса, яиц и т.д. Эти вопросы возникают, конечно, все это болезненно отражается на бизнесе. В условиях санкций казахстанский рынок под боком у России, проще что-то везти через Казахстан, чем через Дальний восток. У нас и покупательская способность и спрос есть.



Но поскольку и наш бизнес развивается, это может способствовать обострению конкурентности, - считает Алшанов.

Он отметил, что санкции - явление долговременное и необходимо предпринимать определенные шаги, развивать свою экономику, чтобы не зависеть от российской.



"Я полагаю, что американцы и европейцы нацелились на то, чтобы дожать Россию, не позволить ей подняться. И в этой связи нашим предприятиям, нашим предпринимателям надо наращивать потенциал, повышать конкуренцию, но не противостоять друг другу, снять проблему. Благодаря введенным санкциям проблемы между странами иногда искусственно раздуваются. Пропагандистская машина будет выискивать препятствия и возможности, как разделить наши страны, как это произошло с Украиной. Поэтому здесь надо быть очень внимательными и не идти на поводу", - сказал он.



По мнению экономиста, введение антироссийских санкций также может отразиться на нашем финансовом рынке и привести к ослаблению тенге.



Сегодня Россия наш стратегический партнер, товарооборот составляет 20 млрд долларов, из которых 15 млрд составляет российские поставки, 5 млрд – казахстанские. Нам просто внимательно нужно просчитывать все масштабы от возможных последствий, какие сферы это заденет, надо смотреть, какие акции конкретно падают, есть ли среди них граждан Казахстана. Акции часто то растут, то падают, все это надо просчитывать. Как противостоять всему этому? Надо совместно садиться на стол переговоров и думать, что мы можем сделать в этом случае, просчитывать все риски, ну, и, разумеется, нужно создавать конкуретоспособную экономику, - заключил Алшанов.