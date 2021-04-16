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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане подорожала одежда

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 14:21
В Казахстане подорожала одежда
Иллюстративное фото: Pixabay.com
В Казахстане подорожала одежда, больше всего цены выросли на мужские вещи. Об этом рассказали аналитики energyprom.kz.

"По итогам марта цены на верхнюю одежду выросли на 4,9 процента за год и на 0,3 процента за месяц. В том числе мужская одежда подорожала на пять процентов, женская - на 4,9 процента, детская - на 4,5 процента", - пишут аналитики.

За январь-февраль 2021 года компании страны произвели одежды на семь миллиардов тенге. Это на 24,1 процента больше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Алматинскую область. В тройку лидеров также вошли Алматы и Карагандинская область.

Однако отмечается, что рассчитывать на одежду, произведенную в Казахстане, не приходится: рынок полностью принадлежит импортерам.

"Казахстанцы не могут рассчитывать на местную одежду. К примеру, в январе текущего года, несмотря на рост производства верхней трикотажной одежды, местные компании смогли обеспечить спрос всего на незначительные 0,6 процента. Доля импорта, соответственно, составила 99,4 процента. В страну завезли 934,8 тысячи изделий - на 11,8 процента больше. Немногим лучше обстоят дела в сегменте свитеров и джемперов (1,3 процента обеспеченности спроса) и носочно-чулочных изделий (3,9 процента), чем годом ранее".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:25
А на что не подорожало?
Но не переживайте, по итогам года нам торжественно объявят, что инфляция всего-то 4% и на размер этой "липы" поднимут пенсии, пособия, МРП и прочее.
 
 

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