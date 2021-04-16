В Казахстане подорожала одежда, больше всего цены выросли на мужские вещи. Об этом рассказали аналитики energyprom.kz.
"По итогам марта цены на верхнюю одежду выросли на 4,9 процента за год и на 0,3 процента за месяц. В том числе мужская одежда подорожала на пять процентов, женская - на 4,9 процента, детская - на 4,5 процента", - пишут аналитики.
За январь-февраль 2021 года компании страны произвели одежды на семь миллиардов тенге. Это на 24,1 процента больше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Алматинскую область. В тройку лидеров также вошли Алматы и Карагандинская область.
Однако отмечается, что рассчитывать на одежду, произведенную в Казахстане, не приходится: рынок полностью принадлежит импортерам.
"Казахстанцы не могут рассчитывать на местную одежду. К примеру, в январе текущего года, несмотря на рост производства верхней трикотажной одежды, местные компании смогли обеспечить спрос всего на незначительные 0,6 процента. Доля импорта, соответственно, составила 99,4 процента. В страну завезли 934,8 тысячи изделий - на 11,8 процента больше. Немногим лучше обстоят дела в сегменте свитеров и джемперов (1,3 процента обеспеченности спроса) и носочно-чулочных изделий (3,9 процента), чем годом ранее".
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz