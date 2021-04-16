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«Чиновники избегают ответственности»: Токаев озвучил задачи для нового главы антикора

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 15:35
«Чиновники избегают ответственности»: Токаев озвучил задачи для нового главы антикора
Фото: Берік Уәли/Facebook
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед агентством по противодействию коррупции под руководством председателя Марата Ахметжанова.

На заседании антикоррупционного совета президент отметил, что безопасность государства и благополучие населения зависят от системных и эффективных мер по борьбе со взяточничеством.

В связи с этим перед агентством стоит ряд важных задач.

Во-первых, необходимо комплексно работать над эффективной борьбой с коррупцией на всех уровнях.

«Такие меры не должны ограничиваться уголовным преследованием. Такой подход скажется отрицательно. Государственный аппарат неохотно принимает решения, подвержен бюрократии, а чиновники избегают личной ответственности», – указал Токаев.

По словам президента, антикор должен уметь отличать ошибки, допущенные в процессе работы, от умышленных преступлений. Также, по его мнению, «необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии всех элементов состава преступления».

«Во-вторых, активное участие общественности и превентивные меры должны стать основными инструментами борьбы с коррупцией», – считает он.

Глава государства отметил, что в настоящее время по его поручению готовится закон «Об общественном контроле».

«Этот документ направлен на обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов перед общественностью. Он также предоставляет активным гражданам инструменты правового контроля», – сказал президент.

Он подчеркнул, что «необходимо максимально использовать потенциал этого законопроекта и вовлечь общественность в борьбу с коррупцией».

Глава государства поблагодарил Алика Шпекбаева. По его словам, ведомство проделало большой объем работы по борьбе с коррупцией под его руководством.

Напомним, сегодня на пост нового руководителя антикора назначили Марата Ахметжанова.


Источник: newtimes.kz
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