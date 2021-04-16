«Чиновники избегают ответственности»: Токаев озвучил задачи для нового главы антикора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед агентством по противодействию коррупции под руководством председателя Марата Ахметжанова.
На заседании антикоррупционного совета президент отметил, что безопасность государства и благополучие населения зависят от системных и эффективных мер по борьбе со взяточничеством.
В связи с этим перед агентством стоит ряд важных задач.
Во-первых, необходимо комплексно работать над эффективной борьбой с коррупцией на всех уровнях.
«Такие меры не должны ограничиваться уголовным преследованием. Такой подход скажется отрицательно. Государственный аппарат неохотно принимает решения, подвержен бюрократии, а чиновники избегают личной ответственности», – указал Токаев.
По словам президента, антикор должен уметь отличать ошибки, допущенные в процессе работы, от умышленных преступлений. Также, по его мнению, «необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии всех элементов состава преступления».
«Во-вторых, активное участие общественности и превентивные меры должны стать основными инструментами борьбы с коррупцией», – считает он.
Глава государства отметил, что в настоящее время по его поручению готовится закон «Об общественном контроле».
«Этот документ направлен на обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов перед общественностью. Он также предоставляет активным гражданам инструменты правового контроля», – сказал президент.
Он подчеркнул, что «необходимо максимально использовать потенциал этого законопроекта и вовлечь общественность в борьбу с коррупцией».
Глава государства поблагодарил Алика Шпекбаева. По его словам, ведомство проделало большой объем работы по борьбе с коррупцией под его руководством.
Напомним, сегодня на пост нового руководителя антикора назначили Марата Ахметжанова.
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