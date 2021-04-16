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Главный врач Шымкента снял на видео задыхающегося пациента c КВИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Главный врач Шымкента снял на видео задыхающегося пациента c КВИ
Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»
Руководитель управления здравоохранения мегаполиса Бакытжан Позилов поделился видеороликом, снятым в инфекционном госпитале, расположенном в микрорайоне Асар.

На видео он рассказывает, что в данное медучреждение доставляют больных КВИ.

Все палаты в реанимации заняты пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди них есть больной, который тяжело дышит даже с ИВЛ.

По словам главврача города, в реанимационном отделении очень много пациентов, большинство — молодые люди в возрасте 25, 30 и 40 лет.

«Они в очень тяжелом состоянии сейчас. Призываю не подвергать свои жизни риску и как можно раньше привиться вакциной против коронавируса. Во всех государственных и частных медучреждениях Шымкента можно бесплатно привиться вакциной «Спутник V», — прокомментировал Позилов.

Он просит помочь медикам, так как врачебные ресурсы не безграничны.

В ролике продемонстрирована ситуация, которая наблюдалась 15 апреля.



Источник: newtimes.kz
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