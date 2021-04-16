Главный врач Шымкента снял на видео задыхающегося пациента c КВИ

Руководитель управления здравоохранения мегаполиса Бакытжан Позилов поделился видеороликом, снятым в инфекционном госпитале, расположенном в микрорайоне Асар.На видео он рассказывает, что в данное медучреждение доставляют больных КВИ.Все палаты в реанимации заняты пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.Среди них есть больной, который тяжело дышит даже с ИВЛ.По словам главврача города, в реанимационном отделении очень много пациентов, большинство — молодые люди в возрасте 25, 30 и 40 лет.«Они в очень тяжелом состоянии сейчас. Призываю не подвергать свои жизни риску и как можно раньше привиться вакциной против коронавируса. Во всех государственных и частных медучреждениях Шымкента можно бесплатно привиться вакциной «Спутник V», — прокомментировал Позилов.Он просит помочь медикам, так как врачебные ресурсы не безграничны.В ролике продемонстрирована ситуация, которая наблюдалась 15 апреля.