Акимат и половина города в Казахстане остались без света из-за крысы

Крыса погибла от удара током.



Полевая крыса оказалась виновницей отключения света в акимате Караганды и в семи крупных районах города.



Животное забежало в линейный отсек фидера, из-за чего произошло короткое замыкание. Таким образом, от релейной защиты отключился выключатель главного ввода 6 кВ первой секции шин на подстанции «Новый город».



«В результате было обесточено около четырех тысяч физических и 117 юридических лиц. Частично без электричества остались проспект Нуркена Абдирова, Нурсултана Назарбаева, улицы Гоголя, Алиханова, Пригородная», — сообщили в пресс-службе компании.



В ходе осмотра было обнаружено повреждение линейного отсека фидера №9, в который попала полевая крыса, и возникло короткое замыкание, что привело к разрушению изоляции.



«Сейчас очистка изоляции закончена, проводится высоковольтное испытание. С самого утра силами оперативных бригад произведен перевод питания части потребителей на резервные источники питания», — сообщили в компании.



В данный момент без напряжения остаются один тупиковый фидер и две трансформаторных подстанций. До наступления вечера аварийные бригады обещают устранить дефекты.



Напомним, свет погас в административных зданиях и в квартирах нескольких тысяч граждан утром 16 апреля.