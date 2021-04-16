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Акимат и половина города в Казахстане остались без света из-за крысы

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Акимат и половина города в Казахстане остались без света из-за крысы
Фото k-zharyk.kz
Крыса погибла от удара током.

Полевая крыса оказалась виновницей отключения света в акимате Караганды и в семи крупных районах города.

Животное забежало в линейный отсек фидера, из-за чего произошло короткое замыкание. Таким образом, от релейной защиты отключился выключатель главного ввода 6 кВ первой секции шин на подстанции «Новый город».

«В результате было обесточено около четырех тысяч физических и 117 юридических лиц. Частично без электричества остались проспект Нуркена Абдирова, Нурсултана Назарбаева, улицы Гоголя, Алиханова, Пригородная», — сообщили в пресс-службе компании.

В ходе осмотра было обнаружено повреждение линейного отсека фидера №9, в который попала полевая крыса, и возникло короткое замыкание, что привело к разрушению изоляции.

«Сейчас очистка изоляции закончена, проводится высоковольтное испытание. С самого утра силами оперативных бригад произведен перевод питания части потребителей на резервные источники питания», — сообщили в компании.

В данный момент без напряжения остаются один тупиковый фидер и две трансформаторных подстанций. До наступления вечера аварийные бригады обещают устранить дефекты.

Напомним, свет погас в административных зданиях и в квартирах нескольких тысяч граждан утром 16 апреля.


Источник: liter.kz
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