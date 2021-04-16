Ограждения от скота установят вдоль трасс в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин поделился планами по улучшению ситуации касательно снижения количества ДТП на дорогах.



«Комплекс мер, принимаемых уполномоченными органами, позволил в 2020 году заметно снизить уровень аварийности на автодорогах (ДТП – на 19%, погибших – на 17%, раненых – на 19,5%) на фоне значительного увеличения автопарка страны (+ 162 тысяч ед., всего 4 млн 338 тысяч ед.). В целом за последние 8 лет количество ДТП в стране снизилось на 42,1% (с 23 359 человек в 2013 году до 13 515 человек в 2020 году), погибших в них граждан на 33,9% (с 3 022 человек в 2013 году до 1 997 человек в 2020 году) и раненых на 40,2% (с 29 872 человек в 2013 году до 17 844 человек в 2020 году). При этом показатель смертности в расчете на 100 тысяч человек населения за указанный период также снизился с 17,7 до 10,6», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.



В рамках организационных мер по повышению уровня дорожной безопасности решением Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан одобрен Комплексный план профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2020 – 2022 годы (27.12.2019 г.), которым предусмотрен комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе:



- строительство подземных и надземных пешеходных переходов и разноуровневых транспортных развязок, а также дальнейшее внедрение канализированных правосторонних съездов на перекрестках;



- строительство дорог в объезд крупных городов, расположенных на транзитных направлениях;



- поэтапная установка ограждений вдоль автомобильных дорог вблизи сельских населенных пунктов и пастбищ, со строительством в указанных местах скотопрогонов через автомобильные дороги;



- обустройство пешеходных переходов искусственным освещением, а также светофорных объектов с таблом обратного отсчета времени;



- поэтапный перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые;



- размещение информации по вопросам безопасности дорожного движения на билбордах вдоль автомобильных дорог;



- усиление агитационно-информационной работы, направленной на профилактику детского травматизма.