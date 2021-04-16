«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 16 Апреля
+13...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.39 KZT
  • €1 = 515.52 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пляжный сезон переносится: продажа новых туров в Турцию приостановлена в Казахстане

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Пляжный сезон переносится: продажа новых туров в Турцию приостановлена в Казахстане
Фото © Sputnik / Михаил Фомичев
Такое решение приняли казахстанские туроператоры в связи с ухудшением эпидситуации в Турции. Те путевки, которые уже проданы, будут перенесены на более позднее время

Казахстанские туроператоры приняли решение приостановить продажу новых туров в Турцию на ближайший период. Туры, которые уже проданы, переносятся на более поздний период.

Президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан пояснила, что продажа туров возобновится в середине мая либо ближе к июню. Все будет зависеть от эпидситуации в Турции.

"Сейчас в Турции переносится начало турсезона и приостановлено начало вылетов в Анталью. Ждем, что пойдут результаты вакцинирования, и это позволит нам начать продажу туров. Мы переносим туры, запланированные на апрель и начало мая. Кто-то меняет дату тура, кто-то страну отдыха ", - сказала Инна Рей.
Сами туристы, по словам главы Ассоциации, позитивно восприняли эту информацию, так как люди выражали свои опасения туроператорам по поводу отдыха в Турции с учетом эпидситуации.

"У нас Турция всегда была самым популярным направлением для отдыха туристов. В прошлом году в первую очередь пострадали туристы, которые планировали свой отдых там. Надеемся на скорейшее выправление ситуации в Турции, чтобы казахстанцы могли возобновить свой отдых", – сообщила Инна Рей.

По остальным турнаправлениям продажа туров продолжается.

Ранее глава комитета санэпидемконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова сообщила, что Казахстан планирует сократить число авиарейсов с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, где ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев, что в 5,5 раза больше, чем в Казахстане.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика