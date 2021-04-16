Пляжный сезон переносится: продажа новых туров в Турцию приостановлена в Казахстане

Такое решение приняли казахстанские туроператоры в связи с ухудшением эпидситуации в Турции. Те путевки, которые уже проданы, будут перенесены на более позднее время
Казахстанские туроператоры приняли решение приостановить продажу новых туров в Турцию на ближайший период. Туры, которые уже проданы, переносятся на более поздний период.
Президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан пояснила, что продажа туров возобновится в середине мая либо ближе к июню. Все будет зависеть от эпидситуации в Турции.
"Сейчас в Турции переносится начало турсезона и приостановлено начало вылетов в Анталью. Ждем, что пойдут результаты вакцинирования, и это позволит нам начать продажу туров. Мы переносим туры, запланированные на апрель и начало мая. Кто-то меняет дату тура, кто-то страну отдыха ", - сказала Инна Рей. Сами туристы, по словам главы Ассоциации, позитивно восприняли эту информацию, так как люди выражали свои опасения туроператорам по поводу отдыха в Турции с учетом эпидситуации.
"У нас Турция всегда была самым популярным направлением для отдыха туристов. В прошлом году в первую очередь пострадали туристы, которые планировали свой отдых там. Надеемся на скорейшее выправление ситуации в Турции, чтобы казахстанцы могли возобновить свой отдых", – сообщила Инна Рей.
По остальным турнаправлениям продажа туров продолжается.
Ранее глава комитета санэпидемконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова сообщила, что Казахстан планирует сократить число авиарейсов с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, где ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев, что в 5,5 раза больше, чем в Казахстане.
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