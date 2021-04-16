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Посол США сообщил о разговоре Байдена и Путина об отравлении Навального

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:10
Посол США сообщил о разговоре Байдена и Путина об отравлении Навального
Фото из открытых источников
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным упомянул покушение на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана от 16 апреля. Беседа состоялась несколько дней назад, однако ранее Белый дом и Кремль не говорили, что в ней обсуждался Навальный. В начале лета Вашингтон должен будет расширить санкции против России за отравление оппозиционера.

Подробности части разговора о Навальном в заявлении посла не приводятся. «Президент Байден выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу злонамеренных действий России, включая применение химического оружия при отравлении Навального», – говорится в заявлении посла. Упомянуты и другие проблемные вопросы во взаимоотношениях, из-за них Вашингтон накануне ввёл новый пакет санкций против России.

Разговор Байдена с Путиным состоялся 13 апреля. Согласно заявлению Кремля, беседа прошла по инициативе американской стороны. Байден накануне в специальном обращении рассказал, что «был откровенен» с Путиным и предупредил его о готовности к дальнейшим действиям в случае, если Россия продолжит попытки вмешательства в американскую демократию.

В начале февраля президент США требовал освободить оппозиционера. 26 января, во время первого разговора с Путиным после вступления в новую должность, Байден также говорил с российским президентом об оппозиционере.

Наказание за покушение на Навального не было включено во введённые вчера против России новые санкции, хотя такое предложение упоминалось в предложении группы сенаторов, призывавших наказать Россию за злонамеренную деятельность. Однако меры за применение химического боевого отравляющего вещества приняты в двух других пакетах санкций.

Американское законодательство обязывает президента расширить пакет ограничений против Москвы из-за отравления Навального в начале лета. Это необходимо будет сделать, если Москва не признает факта применения химического оружия против оппозиционера и не пустит к себе международную инспекцию для контроля за ситуацией. Российская власть существование и применение «Новичка» отрицает.


Источник: azattyq.org
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