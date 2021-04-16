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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МВД России требует от Казахстана забрать своих нелегалов

Просмотров:1581 Опубликовано: Вчера, 22:00
МВД России требует от Казахстана забрать своих нелегалов
Фото: president-sovet.ru
Министерство внутренних дел РФ потребовало от государств СНГ вывезти своих граждан, нелегально находящихся на территории России, до 15 июня 2021 года.

На заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ первый замминистра внутренних дел Александр Горовой продемонстрировал слайд со статистикой.

Согласно данным, в России незаконно находятся почти 50 тыс. граждан Казахстана, 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.

Городовой добавил, что если страны СНГ не сократят это количество, то "эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

В середине декабря Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 00:44
Мы же типа в ЕАЭС lol пусть там и живут, если сильно хотят пусть садят всех на поезд и до ближайшей границы Казахстана везут. В чем проблема?
Цены на билеты космос из Москвы в Алматы/Астану, пешеходная граница закрыта для иностранцев, посадите их в поезд и до Казахстана без остановки!
 
-1
  • babe
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Gor (Посетители) Вчера, 23:56
Да с такими ценами на билеты как можно уехать.
 
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babe (Посетители) Вчера, 22:40
Правильно делают ! 49 240 чел из Казахстана!
 
 

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