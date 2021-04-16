МВД России требует от Казахстана забрать своих нелегалов

Министерство внутренних дел РФ потребовало от государств СНГ вывезти своих граждан, нелегально находящихся на территории России, до 15 июня 2021 года.
На заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ первый замминистра внутренних дел Александр Горовой продемонстрировал слайд со статистикой.
Согласно данным, в России незаконно находятся почти 50 тыс. граждан Казахстана, 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.
Городовой добавил, что если страны СНГ не сократят это количество, то "эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".
В середине декабря Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.
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