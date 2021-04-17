Специалисты рассказали об угрозе слежки через WhatsApp

Владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, использующие мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По мнению разработчиков Census, особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android позволяет хакерам с легкостью получить удаленный доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана.



Census рекомендовал всем пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Эксперты подчеркивают, что уязвимость, которую они обнаружили, является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.



По данным СМИ, WhatsApp является самым популярным мессенджером в Казахстане. Ранее сообщалось, что пользователей приложения предупредили о возможном отключении из-за новых правил пользования и политики конфиденциальности.