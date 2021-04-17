Водитель утонул в грязевой яме в Акмолинской области

Грузовик, ехавший из каменного карьера, утонул в "грязевой яме" около дороги в селе Шортанды, Акмолинской области. Водитель скончался на месте, сообщает zakon.kz.Погибшего звали Данияр, он 1994 года рождения. Рабочий подрядной организации, которая перевозила строительные материалы, передает NewsMakers.kz.Грузовик возвращался из карьера, груженный песком. Машина застряла на дороге. При попытке с помощью бульдозера и троса вытянуть грузовик, из-за тяжести размыва автодороги кабина автомашины ушла под воду. А затем и весь грузовик.Водитель не выходил из машины. Когда та перевернулась и упала в грязевую яму, мужчину откинуло в спальный отсек.Да, его не смогли вытащить, он в кабине остался. У него ремень был. У него окно было открыто, не ясно почему не выпрыгнул. Когда падал в воду, получается, лобовое стекло его скинуло в спальный отсек. Поэтому ребята которые залазили не смогли его найти. Он захлебнулся. Он ведь плавно уходил, видать шоковое состояние и его закинуло вниз, в кабину.заместитель акима района Шортанды Кабдулла УрынбасаровТело направлено в морг города Нур-Султан. Начато досудебное расследование по статье 156 ч.3 УК РК "Нарушение правил охраны труда".