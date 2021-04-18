Скончался Алдар Тунгушбаев

18 апреля 2021 года, на 78-ом году жизни скончался Тунгушбаев Алдар Мухажанович, один из основоположников телекоммуникационной отрасли Казахстана, выдающийся деятель связи и соучредитель АО "ASTEL" (АСТЕЛ), передает Tengrinews.kz.



Под его началом в советские годы была создана и развивалась сеть телевизионных станций и ретрансляторов, приемо-передающих станций системы "Экран", приемных станций "Орбита", спутниковых телевизионных станций "Москва". Алдар Мухажанович руководил процессом расширения многопрограммного телевизионного и радиовещания, а также сети проводного радиовещания в сельской местности Казахстана. В годы независимости Казахстана АО "ASTEL", соучредителем которого он являлся, внесло огромный вклад в обеспечение Республики скоростным спутниковым Интернетом и многопрофильными услугами связи.



С 1966 года Алдар Тунгушбаев работал в Республиканском узле радиовещания, радиосвязи и телевидения Министерства связи Казахской ССР на инженерных и руководящих должностях. Будучи начальником республиканского узла радио и телевидения, он принимал непосредственное участие в строительстве телебашни "Кок-Тобе" с момента ее проектирования до ввода эксплуатацию и лично контролировал процесс.



С 1983 года Алдар Тунгушбаев занимал пост заместителя министра связи Казахской ССР, а с 1987 по 1993 – пост первого заместителя министра.

В 1993 году выступил соучредителем АО "ASTEL" (АСТЕЛ).



За заслуги в развитии отрасли связи Тунгушбаев Алдар Мухажанович был награжден орденом "Знак Почета" и медалью "За трудовое отличие". Ему было присвоено звание "Мастер связи".



Коллектив АО "ASTEL" выражает искренние соболезнования семье Алдара Мухажановича в связи с невосполнимой утратой.