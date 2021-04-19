Как пересечь границу Казахстана с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном на авто

Майские праздники - оптимальный повод, для того чтобы выбраться из города или даже из страны на отдых. Так, многие казахстанцы предпочитают провести выходные в соседних государствах. Особенно жители городов, находящихся близ государственной границы. Только вот среди множества карантинных ограничений, не все уверены, что смогут пересечь госграницу на авто.



Формально пересечь сухопутную границу страны граждане Казахстана могут еще с февраля. Необходимо иметь в виду, что после возвращения на родину, казахстанец может отправиться за границу сухопутным путем лишь спустя 30 суток.



Границу можно пересечь и на собственном автомобиле. Для этого необходимы документы, удостоверяющие личность, водительские права и техпаспорт. Плюс отрицательный результат ПЦР-анализа.



Ниже представлены основные требования при пересечении границ России, Кыргызстана и Узбекистана сухопутным способом, а также срок нахождения в этих государствах. При этом проходить обязательный карантин в них не потребуется.



Россия



По данным пограничной службы РК, для пересечения границы с Россией казахстанцам требуются водительское удостоверение и техпаспорт, отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов. При этом, как пояснили в посольстве РФ в Казахстане, ПЦР-тест необходимо проходить всем вне зависимости от возраста.



В пограничной службе РК рассказали, через какие пограничные пункты казахстанцы могут пересечь границу с Россией:



Атырауская область - "Курмангазы"



Западно-Казахстанская область - "Таскала", "Сырым", "Аксай", "Жаныбек"



Актюбинская область - "Алимбет", "Жайсан"



Костанайская область - "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Кайрак"



Северо-Казахстанская область - "Бидаик", "Жана Жол", "Каракога"



Павлодарская область - "Урлютобе", "Косак", "Шарбакты", "Амангельды"



Восточно-Казахстанская область - "Ауыл", "Убе".



Остальные КПП временно закрыты постановлением Правительства РК от 30 марта 2020 года.



Имейте в виду, что для пропуска на территорию Российской Федерации через сухопутную границу требуются основания, такие как: воссоединение семьи, посещение детей родителями, детьми родителей, лечение на территории России, похороны прямых родственников.



Казахстанцы могут находиться на территории России до 30 суток без регистрации. Если же гражданин Казахстана официально трудоустроен в России, то срок его пребывания равняется сроку его трудового договора, заключенного с работодателем.



Кыргызстан



По данным пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют семь автомобильных пунктов пропуска:



Жамбылская область - "Ак-Жол - автодорожный", "Ак-Тилек - автодорожный", "Чалдыбар - автодорожный", "Чон-Капка - автодорожный"



Алматинская область - "Каркыра - автодорожный" ("Кеген")



*"Токмок - автодорожный - только для граждан и транспортных средств (провоз грузов и товаров через пункт пропуска не осуществляется),

**"Кен-Булун - автодорожный" - только для порожних (без пассажиров и груза) грузовых автотранспортных средств из Кыргызстана в Казахстан.



Для въезда на территорию Кыргызстана на автомобиле требуются водительское удостоверение и техпаспорт для включения в местную базу данных.



Как отмечают в пресс-службе ГКНБ Кыргызстана, казахстанцы могут въезжать без ограничений и регистрации на 30 суток, но при обязательном наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста, действительной в течение 72 часов (у детей с семи лет).



Узбекистан



По данным Генконсульства Узбекистана в Алматы, ограничений для граждан Казахстана по пересечению границы нет, действует безвизовый режим. При этом на территории Узбекистана можно находиться без регистрации до семи дней.



Для пересечения границы действуют следующие пункты пропуска:



Туркестанская область - "Жибек Жолы", "Б. Конысбаева", "Капланбек", "Казыгурт", "Атамекен"



Мангистауская область - "Тажен"



От туриста потребуются заграничный паспорт, техпаспорт, водительские права, справка с отрицательным результатом ПЦР, полученная не более чем за 72 часа. Также на пропускном пункте туристу придется сдать экспресс-тест (детям с двух лет).



По словам путешественника Тимура Артюхина, прохождение границы на автомобиле у него заняло три часа. При этом на казахстанском пропускном пункте он прошел беспрепятственно.



"На узбекистанской стороне сложнее. Самое главное - ПЦР-анализ принимается только тот, что ты сдаешь прям тут (экспресс-тест - прим. редакции). Стоит это 100 тысяч сумов (4 133 тенге). Только наличкой. Тут царит доброжелательный восточный хаос. Ты словно на рынке с его броуновским движением людей.

Все вместе, рядышком. Тут сложно понять, где начинается и заканчивается каждая из четырех очередей. Ты сразу везде и нигде. Далее уже обычные пограничные процедуры - декларация, налог на тонировку наличными 159 000 сумов (6 572 тенге), плата за мытье колес 5 000 сумов (206 тенге), очень тщательный досмотр машины, вещи через интроскоп и штамп в паспорт. Забор открывают - и ты в солнечном Узбекистане", - рассказывает путешественник.



Также Тимур рекомендует застраховать автомобиль. Сделать это можно при въезде в Узбекистан, страховка обойдется в 1 033 тенге.



Отметим, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана напоминают, что при возвращении в Казахстан туристам (в том числе детям с пяти лет) необходимо иметь на руках справку ПЦР, выданную не ранее 72 часов.



Напомним, с 4 февраля Казахстан внес определенные послабления для лиц, выезжающих за пределы страны сухопутным путем. По вопросам пересечения границы казахстанцев просят обращаться по номеру справочной службы 8 (7172) 719-111, а также можно отправить сообщение в Instagram-аккаунт Пограничной службы.