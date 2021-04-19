Накопленный в пандемию запас нефти почти исчерпан - СМИ

Избыток нефти в хранилищах, который образовался за время пандемии и в связи с сокращением спроса на топливо, оказался почти исчерпан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на World Oil.
Об этом свидетельствуют данные интервью агентства Bloomberg со специалистом Международного энергетического агентства (МЭА) и Citigroup.
По данным МЭА за февраль, в хранилищах осталось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива. Агентство отмечает, что с того времени запасы сократились еще больше. Так, в июне 2020 года на пике в хранилищах по всему миру накопилось на 249 миллионов баррелей больше среднего значения за 2015-2019 годы.
Однако уже в феврале 2021 года этот объем снизился до 57 миллионов баррелей. Изменение баланса происходит в связи с тем, что ОПЕК и ее союзники оставляют огромные объемы производства в автономном режиме, а предварительное восстановление экономики возрождает мировой спрос на топливо.
"Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет", - подчеркнула аналитик Citigroup по рынку сырья Эда Морзе.
По данным Управления энергетической информации, общие запасы нефти и нефтепродуктов США снизились в конце февраля до 1,28 миллиарда баррелей. Обработка оставшейся части глобального избытка может занять некоторое время, поскольку ОПЕК восстанавливает некоторые приостановленные поставки, а новые вспышки вируса в Индии и Бразилии угрожают спросу.
"Мы начинаем видеть рост объемов нефтепереработки в США, что будет способствовать потенциальному сокращению запасов сырой нефти", - сказала старший аналитик консалтинговой компании FGE Мерседес Маккей.
Экономисты отмечают, что новая перебалансировка мирового рынка нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель, что не может не радовать производителей, но вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции.
В Citigroup прогнозируют, что, во втором полугодии 2021 года по мере восстановления спроса запасы нефти продолжат сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего нефть марки Brent может подорожать до 74 долларов за баррель или даже выше.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.