Накопленный в пандемию запас нефти почти исчерпан - СМИ

Избыток нефти в хранилищах, который образовался за время пандемии и в связи с сокращением спроса на топливо, оказался почти исчерпан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на World Oil.



Об этом свидетельствуют данные интервью агентства Bloomberg со специалистом Международного энергетического агентства (МЭА) и Citigroup.



По данным МЭА за февраль, в хранилищах осталось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива. Агентство отмечает, что с того времени запасы сократились еще больше. Так, в июне 2020 года на пике в хранилищах по всему миру накопилось на 249 миллионов баррелей больше среднего значения за 2015-2019 годы.



Однако уже в феврале 2021 года этот объем снизился до 57 миллионов баррелей. Изменение баланса происходит в связи с тем, что ОПЕК и ее союзники оставляют огромные объемы производства в автономном режиме, а предварительное восстановление экономики возрождает мировой спрос на топливо.



"Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет", - подчеркнула аналитик Citigroup по рынку сырья Эда Морзе.



По данным Управления энергетической информации, общие запасы нефти и нефтепродуктов США снизились в конце февраля до 1,28 миллиарда баррелей. Обработка оставшейся части глобального избытка может занять некоторое время, поскольку ОПЕК восстанавливает некоторые приостановленные поставки, а новые вспышки вируса в Индии и Бразилии угрожают спросу.



"Мы начинаем видеть рост объемов нефтепереработки в США, что будет способствовать потенциальному сокращению запасов сырой нефти", - сказала старший аналитик консалтинговой компании FGE Мерседес Маккей.



Экономисты отмечают, что новая перебалансировка мирового рынка нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель, что не может не радовать производителей, но вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции.



В Citigroup прогнозируют, что, во втором полугодии 2021 года по мере восстановления спроса запасы нефти продолжат сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего нефть марки Brent может подорожать до 74 долларов за баррель или даже выше.