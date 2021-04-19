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В РФ ответили на заявление США о последствиях в случае смерти Навального

Просмотров:549 Опубликовано: Сегодня, 10:43
В РФ ответили на заявление США о последствиях в случае смерти Навального
Фото: ria.ru
Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление США о последствиях для России в случае смерти в тюрьме Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что для России "будут последствия" в случае смерти Алексея Навального.

Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так, - сказал Бальбек.

Он добавил, что не удивится, если Навальный расскажет российским следственным органам "некоторые откровения о своем сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 12:15
master_kz, чтобы более менее быть в курсе, нужно разнообразить получение информации. В таких блевотных новостях, обрезанных, созданных специально для дегенератов, созданных специально чтоб у них каша в голове плодилась. Естественно человек если только такое и читает, он не разберётся.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:53
учредителя Фонда борьбы с коррупцией.

Я так и не понял, что кроме бесконечных митингов и призывов к свержению может еще предложить этот "фонд" против коррупции?
 
 

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