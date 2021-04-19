Блогерша сымитировала свою смерть и умерла ровно через год





В апреле прошлого года блогерша, чем Youtube-канал насчитывал 700 тысяч подписчиков, опубликовала видео, на котором притворилась умирающей.Популярная египетская блогерша Умм Зияд (Umm Ziyad), сымитировавшая свою смерть в апреле 2020 года, умерла ровно через год после розыгрыша, сообщает Gulf News.О смерти блогерши рассказал ее брат Хамди. По его словам, Зияд умерла из-за нехватки кислорода, вызванной утечкой газа в проточном водонагревателе. За несколько дней до этого она рассказывала о плохом самочувствии.Зияд вела YouTube канал "Дневник Умм Зияд", на который были подписаны 700 тысяч человек. В апреле прошлого года она опубликовала видео, в котором притворилась умирающей на глазах мужа и детей, чтобы вызвать их реакцию. Ее реальная смерть наступила 9 апреля, в тот же день, спустя год.