Назван незаслуженно забытый овощ для укрепления иммунитета

Редька способна положительно влиять на различные системы человеческого организма.
Такой продукт, как редька, содержит огромное количество серы. С ее помощью активируется желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь и кишечная трубка в организме человека. Также она способна выводить все неблагоприятные вещества, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик.
Также редька содержит витамины группы В и С, обладает бактерицидным эффектом и является хорошим средством для лечения простуды.
Мы знаем народный старинный рецепт - редька с медом, это сочетание обеспечивает лечебный эффект. В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде, - рассказал врач-гомеопат.
В редьке содержится много калия, который обладает мочегонным эффектом и ускоряет работу кишечника. Кроме того, когда человек ест черную редьку и запивает большим количеством воды, через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые "принесли" вирус, бактерии и грибки, подчеркнул Лущик.
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