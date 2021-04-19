Налог на авто из Армении не придётся платить дважды

Автомобили ввезенные из Армении не будут облагаться налогом дважды.



Министерства финансов Казахстана и Армении пришли к взаимной договоренности по взиманию налога на транспортные средства в целях избежания двойного налогообложения. Казахстанцы, которые ввезли автомобили из Армении до 1 февраля 2020 года и поставили на учет в РК, уплачивают налог на транспорт в соответствии с законодательством РК.



В результате переговоров достигнута договоренность, что автомобили, ввезенные до 1 февраля 2020 года из Армении, принадлежащие по праву собственности резидентам Республики Казахстан, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 21 Конвенции с момента постановки на регистрационный учет в органах внутренних дел РК, подлежат налогообложению только в Казахстане согласно национальному законодательству. Для этих целей, налоговыми органами двух государств будет производиться обмен сведениями по зарегистрированным транспортным средствам, с указанием даты регистрации в Казахстане. В отношении таких транспортных средств не будет возникать двойного налогообложения, - сообщили в МФ РК.



Обязанность уплаты налога на транспорт, в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Казахстан, возникает с момента постановки транспортного средства на учет в государственных органах Республики Казахстан. Если транспортное средство поставлено на регистрационный учет 1 ноября 2020 года необходимо уплатить транспортный налог в бюджет за ноябрь и декабрь 2020 года, не позднее 1 апреля 2021 года. В противном случае осуществляется начисление пени за каждый просроченный день.