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Казахстанка без ног поднялась на Эверест

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Казахстанка без ног поднялась на Эверест
Фото из открытых источников
Невероятный подвиг совершила жительница Нур-Султана Мария Ауезова. Она стала первой в мире девушкой без ног, которая поднялась в базовый лагерь горы Эверест (5 364 метра).

Мария Ауезова с помощью каната и сильных рук уже поднималась на гору Синюху в Боровом. Таким же путем она взошла на Эверест.
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Подготовка к серьезному восхождению заняла полтора года.

"Нам говорили, что это невозможно. Но мы это сделали! Я знаю, чего мне это стоило! Боль, пот, навоз на уровне лица, слезы и жуткий холод, который пробирал каждый сантиметр тела. Но каждая прожитая боль закончилась победой! Победой над собой, своими страхами и неуверенностью!" - поделилась Мария.

Мария Ауэзова лишилась обеих ног около шести лет назад из-за болезни.

Экспедиция к базовому лагерю Эвереста продолжалась 10 дней. Ежедневно девушка поднималась на 300 метров. Сопровождающие переживали, что она не справится. Но к третьему дню сомнения исчезли.

Главное волнение было связано с тем, что штаны и перчатки у Марии очень быстро стирались до дыр. Альпинисты, встречавшиеся по пути, отдавали дань уважения смелой девушке.

Для воплощения мечты девушке пришлось много работать над собой и тренироваться несколько раз в неделю.

"Когда я весила 136 килограммов, мечта о протезах стала невозможна, поскольку с таким весом не возможно было протезироваться. И обещания местных органов о бионических протезах так и не увенчались успехом. Тогда я встретила своего наставника Вадима Цхе. Мы начали заниматься, тренировались по 3-4 раза в неделю. В результате подготовки нам удалось покорить три вершины в Боровом. Эти вершины, самые прекрасные, казахстанская природа это лучшее что может быть! Это и стало началом моей мечты, которую Вадим осуществил", - поделилась девушка.

В будущем Мария намерена встать на протезы и вернуться в Непал, чтобы преодолеть этот путь еще раз.


Источник: express-k.kz
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